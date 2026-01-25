Carrick agita la 'Premier'

Es un renacimiento para los ‘Diablos Rojos’, que habían deambulado por la competición nacional durante los últimos tiempos, con Erik Ten Hag o con Ruben Amorim, hasta que empleó la fórmula de un mito, que, a sus 44 años, ha tomado el mando del equipo de su vida, entre las dificultades y la nostalgia que despierta el club, por la distancia incalculable con su pasado.

Interino en otra ocasión en el United, en 2021-22 en apenas tres encuentros, y al mando del Middlesbrough de 2022 a 2025 con 136 partidos, Carrick ha irrumpido de forma imponente, con dos victorias en otros tantos encuentros, con su equipo en posiciones de la Liga de Campeones y con el segundo de los triunfos este domingo en casa del líder.

Y con remontada. Primero marcó el Arsenal, cuatro puntos ya sólo por encima del Manchester City en la clasificación, y después respondió el Manchester United, por medio de Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu. Luego empató de nuevo el equipo londinense, con el 2-2 de Mikel Merino, y apareció Matheus Cunha, ya en el 87, para anotar el 2-3. La primera derrota en su estadio de la temporada del equipo ‘gunner’. Obra de Carrick, que marca tendencia en la ‘Premier’.

La victoria un día antes del City comprimió de nuevo la competencia por el título. El equipo de Pep Guardiola volvió a ganar. No sólo después de sus cuatro jornadas consecutivas sin vencer en la liga inglesa, con tres empates y una derrota, sino también después del batacazo del pasado martes en la Liga de Campeones contra el Bodo/Glimt, que lo goleó por 3-1. Aún persiste con vida en la ‘Premier’, pendiente de mejorar aún más.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su triunfo de esta jornada fue contra el último, el Wolwerhampton, en un partido de cara casi desde el principio, desde el gol de Omar Marmoush en el minuto 6. Al borde del descanso, Antoine Semenyo, con un impacto tremendo desde su fichaje en este invierno, anotó el 2-0. Ya suma tres dianas en cuatro choques con el conjunto celeste.

También sumó los tres puntos el Aston Villa, igualmente a cuatro del Arsenal. No sólo venció al Newcastle por 0-2, sino también a las dudas de las últimas citas. Emi Buendía abrió el marcador y Ollie Watkins lo cerró para el grupo dirigido por Unai Emery.

Mientras el City y el Villa reaccionaron, el Liverpool recayó, derrotado por sus propios errores en Bournemouth por Andoni Iraola, eufórico cuando su equipo logró el triunfo con el 3-2 en el minuto 95, anotado por Adli, en la última jugada. Antes, el vigente campeón, que no se parece en nada al pasado curso, debió igualar un 2-0 en contra para quedarse sin nada al final. Es el Liverpool actual, nada fiable. Y perdió tras diez jornadas invicto.

Incluso bajó hasta el sexto puesto, sobrepasado no sólo por el Manchester United, sino también por el Chelsea, que superó por 1-3 su visita al Crystal Palace, con los goles de Estevao, Joao Pedro y Enzo Fernández -de penalti-, por ese orden. Son dos triunfos seguidos con Liam Rosenior. Es quinto, a un solo punto de la cuarta plaza.

En Italia, el viernes, el Inter descargó la presión sobre los demás. Desde su firme liderato, remarcado por el 6-2 con el que remontó al Pisa (a los 23 minutos caía por 0-2, con dos tantos de Stefano Moreo, pero al descanso ya había dado la vuelta al marcador y al final obtuvo un triunfo amplio con seis goleadores diferentes, entre ellos Lautaro Martínez), observó los duelos de la jornada: segundo contra cuarto y tercero contra quinto.

El resultado fue cinco puntos de ventaja ahora en la clasificación, dos más que hace una semana, por el empate del Milan con el Roma. El conjunto ‘rossonero’ se adelantó por medio de Koni de Winter a servicio de Luka Modric, pero Lorenzo Pellegrino empató de penalti a cuarto de hora del final (1-1).

A nueve puntos ya se queda el Nápoles, que fue goleado 3-0 por el Juventus. El equipo de Antonio Conte, que sólo ha ganado uno de sus últimos cinco duelos en la Serie A, fue doblegado por Jonathan David, Kenan Yildiz y Filip Kostic, aunque tampoco le sirvió aún a la ‘Vecchia Signora’ para superarlo en la tabla. El club celeste es cuarto, el 'bianconero' es quinto.

Aún insiste el Como en la Liga de Campeones, con una victoria por 6-0 contra el Torino, que lo propone como aspirante, a la estela de los cinco primeros de la clasificación, en la sexta plaza y con cinco puntos de renta sobre el séptimo, el Atalanta, que goleó al Parma (4-0).

En Alemania, de pronto, el Bayern Múnich sufrió su primera derrota de la temporada. El mérito fue del Augsburgo. En Múnich y con remontada. El gol de Hiroki Hito para el vigente campeón y líder fue reducido por Arthur Chaves, en el minuto 75, y sobrepasado por Han-Noah Massengo, ya en el 81. La sorpresa de la jornada…

¿Hay debate sobre el título? Eso lo determinará la evolución del curso en las próximas jornadas. No sólo del Bayern, el único equipo que permanecía invicto en las cinco grandes ligas europeas, sino del Borussia Dortmund y su irregularidad.

De momento, el equipo amarillo aprovechó la ocasión este sábado: su tercera victoria seguida por 0-3 contra el Unión Berlín, por medio de Emre Can -de penalti-, Nico Schlotterberg y Maximilian Beier. Está a ocho puntos ahora del liderato.

Si realmente hay competencia por el campeonato será entre los dos. El Hoffenheim, tercero, ya figura a 14 puntos, después de imponerse por 1-3 al Eintracht Francfort; el Stuttgart, cuarto, también está a 14, tras vencer por 0-3 al Borussia Moenchengladbach, y el Leipzig, quinto, está a quince, pese a su triunfo por 0-3 contra el Heidenheim.

El París Saint Germain vuelve a ser el líder en Francia. Su victoria por 0-1 del viernes sobre el Auxerre, con el gol decisivo de Bradley Barcola en el minuto 79, tuvo recompensa el sábado, cuando el Marsella terminó con la racha de ocho victorias seguidas y la primera posición, al menos de momento, del Lens, que cayó por 3-1 en el estadio Velodrome.

En 13 minutos ya perdía por 2-0. Amine Gouiri marcó el 1-0 nada más empezar y Ethan Nwaneri, fichado el día anterior, irrumpió en la competición francesa con el 2-0 en el 13 para facilitar una victoria revitalizante para el Marsella, a siete puntos del liderato del PSG y a cinco de la segunda plaza del Lens, que se queda, a su vez, a dos de la cima parisina.

Por detrás de los tres se situó el Lyon, entre el impacto de Endrick. Cedido por el Real Madrid, el atacante brasileño acumula cuatro goles en tres encuentros con su nuevo equipo, con el que anotó tres de los cinco tantos con los que encadenó su cuarto triunfo en la liga francesa con un 2-5 al Metz. El PSG aún queda lejos, a nueve puntos.