El Atlético golea al Mallorca y es tercero (3-0)

Alexander Sorloth aprovechó un rechace de Leo Román a una tremenda volea de Llorente para anotar el 1-0 en el minuto 22. En el minuto 75 David López introdujo el balón en su portería tras un centro de Llorente desde la banda derecha (2-0).

Mateu Morey intentó despejar el centro de Llorente, pero el balón pegó en la cara de David López para meterse en la portería de Román. El segundo tanto acabó con las opciones del Mallorca, que había tenido antes una ocasión para empatar con un cabezazo de Vedat Muriqi. En el minuto 87, Almada redondeó la victoria rojiblanca con un derechazo dentro del área del Mallorca para anotar el 3-0.

Tras la victoria, el Atlético es tercero en la clasificación con 44 puntos.