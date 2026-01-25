El colombiano Yáser Asprilla, cedido al Galatasaray turco con opción de compra

El comunicado del Galatasaray detalla que es una cesión sin coste.

Asprilla se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Girona en 2024 porque el club pagó alrededor de 20 millones al Watford inglés, pero no ha respondido a las expectativas y no ha logrado consolidarse en las alineaciones de Míchel Sánchez.

Ha disputado un total de 50 partidos como rojiblanco en una temporada y media, pero la mitad han sido como suplente porque no ha conseguido tener continuidad. Solo ha sumado cuatro goles y dos asistencias.

Después de un primer año decepcionante, empezó la presente temporada con cuatro titularidades en las primeras cinco jornadas, pero luego volvió al rol de revulsivo. Solo ha sido titular dos veces más en esta liga.

Marcó un gol en la derrota contra el Ourense en la Copa del Rey (2-1) y en la liga forzó el penalti que supuso el 0-2 en el triunfo de la última jornada contra el Espanyol.

En este mercado de invierno han salido los dos jugadores colombianos del Girona, después de no poder alcanzar el nivel esperado. Primero, el centrocampista Jhon Solís, cedido al Birmingham inglés con opción de compra, y ahora Asprilla, rumbo a Turquía.

Asprilla lucirá el '22' en el Galatasaray y percibirá un salario neto de 1,2 millones de euros, según el comunicado del club otomano.