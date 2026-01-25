La ecuatoriana Bolaños da triunfo a Pumas y lo lleva al liderato del Clausura

Bolaños destrabó un partido enredado pese a que en la primera mitad su equipo impuso condiciones y tuvo la posesión de la pelota el 65 por ciento.

La ecuatoriana marcó la anotación en el minuto 36 con un disparo de pierna derecha.

Pumas salió a la segunda parte con la idea de ampliar la diferencia y estuvo cerca de conseguirlo en dos oportunidades, pero careció de puntería.

El conjunto universitario llegó a 4 victorias, 1 empate y 13 puntos, los mismos de las Chivas de Guadalajara, a las que aventajan por mejor diferencia de goles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En otro encuentro dominical, Chivas fue de menos a más para superar por 1-3 a Puebla con anotaciones de Samantha López, Carolina Jaramillo y Alicia Cervantes. Por el cuadro de casa anotó Abigaíl López.

El sábado en el inicio de la quinta fecha, Tigres UANL, equipo de la campeona mundial española Jenni Hermoso, derrotó por 3-1 al Atlas y aparece en el cuarto lugar del torneo.

La sudafricana Thembi Kgatlana, Diana Ordóñez y la brasileña Jheniffer Cordinali anotaron por las 'Amazonas', en tanto la ecuatoriana Karen Flores descontó por las visitantes.

También el sábado la paraguaya Deisy Ojeda anotó dos goles para darle al Tijuana la victoria por 2-3 sobre San Luis, en tanto la guatemalteca Aisha Solórzano anotó por el Juárez en el 1-1 con Cruz Azul.

Este domingo el América recibirá a Mazatlán con la posibilidad de saltar al liderato, y el lunes la jornada culminará con los partidos Querétaro-Toluca, Necaxa-Pachuca y León-Monterrey.