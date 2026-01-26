3-0. Samu vuelve a marcar de penalti con el Oporto

En el minuto 37, Samu lanzó y acertó a pesar de que el portero del visitante predijo por qué lado llegaría la pelota, sin lograr frenarla en su camino al fondo de la red.

El delantero recupera así la confianza tras fallar un penalti contra el Vitória (0-1) y otro contra el Viktoria Plzen (1-1) en la Europa League, partido que el goleador melillense terminó entre lágrimas.

El segundo para los dragones llegó en el 75 con un tiro lanzado desde lejos del área y firmado por Martim Fernandes.

Al Oporto le dio tiempo a marcar un tercero antes del pitido final que firmó el brasileño William Gomes tras un contraataque de los anfitriones.

Con esta victoria en la decimonovena jornada de la Liga Portugal el Oporto revalida su título de líder, que ha mantenido desde el inicio de la temporada, con 55 puntos acumulados. Por detrás le siguen el Sporting -48- y el Benfica -45-.

En cuanto al Gil Vicente, baja hasta la quinta posición, con 31 puntos, tras la derrota de hoy.