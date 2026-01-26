Cábalas, cálculos y previsiones

Solo el Arsenal, primero, y el Bayern Múnich, segundo, tienen claro su inmediato paso en el torneo. Su gran trayectoria les ha afianzado, con una fecha de antelación, la estancia entre los ocho primeros. Por el contrario, cuatro clubes, el Eintracht Frankfurt, el Kairat Almaty, el Slavia Praga y el Villarreal carecen de opción alguna, el periplo culminado y afrontarán sus últimos partidos sin nada en juego.

Todos lo demás está por decidir. Seis vacantes para el trasvase de lleno hacia los octavos y los dieciséis que van a componer el conocido como 'play off', la eliminatoria que llevará a ocho hacia las eliminatorias y a otros ocho a la eliminación.

Trece equipos, con la adhesión por sus resultados de la pasada jornada del Barcelona, el Chelsea, el Juventus y el Newcastle, tienen la supervivencia asegurada de una manera u otra. O entre los primeros o en los enfrentamientos previstos para los días 17/18 la ida y 24/25 de febrero, la vuelta.

Los ocho mejores de la clasificación general avanzan directamente a los octavos de final; los equipos que finalicen del noveno al vigésimo cuarto lugar disputarán los play-offs de la fase eliminatoria y los vencedores pasarán a los octavos de final. Todo puede ocurrir y las posibilidades están abiertas.

El Arsenal y el Bayern Múnich están confirmados para octavos de final mientras que Atalanta, Atlético Madrid, Barcelona, ​​Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Newcastle, Paris Saint Germain, Real Madrid, Sporting CP y Tottenham tienen amarrada la continuidad. El Borussia Dortmund, el Galatasaray, el Qarabag, el Marsella, el Bayer Leverkusen, el Mónaco, el PSV, el Athletic Club, el Olympiacos, el Nápoles, el Copenhague, el Club Brujas, el Bodo Glimt, el Benfica, el Pafos, el Royal Union St. Gilloise y el Ajax tienen posibilidades. Están aferrados a las matemáticas, calculadora en mano.

El Real Madrid, tercero, el Barcelona, noveno, y el Atlético Madrid, duodécimo, tienen garantizada su permanencia en la Champions pero no un lugar en el vagón delantero por el que van a jugar en jornada del miércoles. El Athletic, que parecía fuera de los cálculos tras un recorrido gris en la fase liga, afronta la última jornada con posibilidades. Solo el Villarreal está eliminado de la Liga de Campeones.

Para el Arsenal y el Bayern Múnich la jornada final se limita a establecer quién es primero y quién segundo. El cuadro inglés, el mejor en este tramo, solo necesita empatar ante el Kairat para acabar primero. El representante germano necesita un tropiezo de los gunners y ganar al PSV Eindhoven. De lo contrario, acabará segundo.

El Real Madrid es tercero pero no tiene amarrado el top 8. Si gana en Lisboa al Benfica lo habrá logrado. Puede valer el empate al equipo de Alvaro Arbeloa que si pierde quedará a expensas de otros resultados.

Situación similar tiene el Liverpool, cuarto, con peor diferencia de goles y que juega en Anfield con el Qarabag que cuenta con opciones de clasificación, pero para disputar las eliminatorias.

El Tottenham es quinto con un punto menos que el Real Madrid y el Liverpool. Depende de sí mismo en Alemania, contra el eliminado Eintracht, donde necesita ganar. La igualada en Fráncfort reabre las posibilidades y los cálculos.

A partir del sexto lugar, del París Saint Germain hasta el Atalanta, decimotercero, se encuentran ocho equipos igualados a 13 puntos, con todo por decidir para entrar directos a octavos. Los goles que anoten y la diferencia de tantos con la que acaben la jornada del miércoles determinará su posición en la tabla y su situación en el torneo.

El PSG, campeón, que se complicó el panorama con la derrota sufrida en Portugal ante el Sporting, recibe al Newcastle, séptimo con los mismos puntos. Con aire de final, el que gane estará entre los ocho primeros. El otro, al play off.

Este cara a cara directo abre el panorama de los perseguidores, de los equipos que están igualados en la tabla, como el Chelsea, el Barcelona, el Sporting, el Manchester City, el Atlético Madrid o el Atalanta.

Al Barcelona se le ha puesto la situación de cara. Tras ganar en Praga, de dar la sensación de que estaba al margen de los ocho primeros, a tener todo de lado para lograr el objetivo. Una goleada al Copenhague en el Camp Nou le llevaría a octavos.

El Sporting también necesita ganar y goles. Pero visita al Athletic en San Mamés que tiene que ganar para sobrevivir en el torneo.

El Manchester City, otro con similar panorama, tiene que imponerse al Galtasaray en el Emirates pero, además, esperar que los tres que le preceden no obtengan mejor resultado que el cuadro de Pep Guardiola.

El Atlético Madrid se complicó el futuro con su empate en Estambul en la pasada jornada. Ahora necesita ganar al Bodo Glimt en el Metropolitano. No le servirá solo con eso. Requiere goles su triunfo y que alguno de los aspirantes tropiece.

El Atalanta es el último de este furgón. Aunque está en la misma línea que los anteriores su diferencia de goles, escasa, le complica llegar a octavos. Debe ganar al St Gilloise en Bélgica y que los resultados le beneficien.

Con un punto menos aparecen el Inter y el Juventus que tienen asegurada su participación en las eliminatorias pero complicado el acceso entre los ocho primeros. El subcampeón visita al Borussia Dortmund y el Juventus, con peor diferencia de goles que el Inter, acude al Luis II de Mónaco.

Y es que el Borussia Dortmund llega por detrás con un punto menos que Inter y Juve. Un duelo directo con el conjunto interista. Alcanzar el top 8 es una utopía para el representante alemán.

Galatasaray y Qarabag dependen de si mismo para seguir en el torneo. El cuadro turco, al que le puede valer el empate incluso perder, juega con el Manchester City; el representante azerí, gran revelación que si gana se clasifica, visita Anfield.

El Olympique Marsella, el Bayer Leverkusen y el Mónaco van por detrás con un punto por debajo pero también con aspiraciones. El equipo de Roberto de Zerbi depende de si mismo y el triunfo le asegura estar en los dieciseisavos. El empate le da opciones también Igual sucede con el club germano que recibe, además, al Villarreal, eliminado y derrotado el sábado en LaLiga por el Real Madrid.

La peor diferencia de goles, goleado por el conjunto madridista en el Bernabeu hace una semana, le exige más que a Marsella y Leverkusen. Necesita ganar en cualquier caso. La igualada le hace aferrarse a otros partidos y a las matemáticas.

El PSV Eindhoven, sin embargo, tiene mejor balance goleador aunque un punto menos que monegascos, marselleses y alemanes. Por eso, ganar es una garantía aunque recibe al Bayern en el Philips Stadion que aspira a la primera plaza y que el sábado perdió su primer partido en la Bundesliga.

Ocho puntos, igual que el equipo neerlandés, y en el vigésimo tercer lugar está el Athletic que de pronto cuenta con posibilidades. Ahora forma parte del top 24 y así pretende seguir. Recibe en la última jornada al Sporting portugués que ganó al City en la semana anterior. Igual que el club español y en los puestos veinticuatro, que da el pase, y veinticinco, ya fuera de los fijados para las eliminatorias, están el Olympiacos y el Nápoles, respectivamente.

El Copenhague está fuera del top 24. Es vigésimo sexto y ya no depende de sí mismo. Primero necesita ganar en el Camp Nou al Barcelona el miércoles y luego que otros resultados le beneficien, que al menos dos de los que le preceden, tropiecen.

El resto, más complicado, necesitados de una carambola: es el Brujas, con 7 puntos y que juega con el MArsella. Pero debe esperar como el Bodo Glimt, vigésimo octavo, rival del Atlético Madrid en el Metropolitano. E incluso el Benfica, en el puesto veintinueve que lo tiene muy complicado. Recibe al Real Madrid en el reencuentro entre Jose Mourinho y Álvaro Arbeloa y que varios marcadores le vengan bien.

El Pafos, trigésimo, recibe al Slavia Praga. Asume su adiós aunque cuenta con números posibles, remotos, solo matemáticos. Como el Union St. Gilloise, también con seis puntos que juega con el Atalanta. Y el Ajax, el último de los que hace cuentas pero su realidad es más que complicada. Se mide al Olympiacos.

A partir de aquí, el Eintracht, el Slavia, el Villarral y el Kairat Almaty, están fuera de cualquier combinación.