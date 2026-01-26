El Basilea despide a su entrenador Ludovic Magnin tras seis meses de malos resultados

"Debido a la falta de progreso deportivo, el Basilea ha decidido realizar un cambio de entrenador principal", indicó el club en su cuenta oficial en X, donde indicó que anunciará próximamente quién sustituirá a "Ludo" en el banquillo.

La destitución se produce a pesar de que el equipo ganó este domingo su partido a domicilio contra el Zúrich (3-4) y no ha sido derrotado en las últimas cinco jornadas, aunque en ellas cosechó tres empates.

"Tras resultados irregulares hacia finales del año pasado, el cambio de tendencia esperado no se produjo a pesar del intenso trabajo del equipo técnico y de una buena preparación invernal", analizó el club.

Magnin, internacional suizo en 61 ocasiones durante su época como jugador, fue fichado con un contrato de dos años en junio de 2025, procedente del Lausanne Sport, con el que logró el ascenso a primera.

El entrenador llegó después de la inesperada marcha al CSKA de Moscú del hasta entonces entrenador del Basilea, Fabio Celestini, quien acababa de lograr la liga y la copa para el conjunto, uno de los más laureados del fútbol suizo.

La liga actualmente es liderada por un sorprendente Thun, y en segundo lugar se encuentra el Lugano, mientras que clubes históricos como el Young Boys, el Servette o el Grasshopper ocupan posiciones incluso más bajas que la del Basilea.