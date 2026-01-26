El brasileño Marcao, operado de una fractura del escafoides del pie izquierdo

"Marcao ha sido intervenido con éxito de una fractura del hueso escafoides del pie izquierdo este lunes por los doctores Jordi Vega y Javier del Vechio", indicó el Sevilla, que no detalló el plazo de recuperación, aunque ya avanzó que pedirá a LaLiga su baja médica al entender que se prolongará más de los cuatro meses requeridos para poder suspender su inscripción.

La operación se ha llevado en la Clínica Mi Tres Torres de Barcelona, en la que el defensa brasileño descansa a la espera de recibir el alta hospitalaria para su regreso a la capital andaluza, explicó en su nota el club hispalense.

El entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, manifestó el pasado viernes en rueda de prensa que Marcao "venía jugando con dolor a pesar de haberse dado un golpe" en la zona afectada y que la lesión se le había agravado hasta obligarlo a someterse a una intervención quirúrgica.

De este modo, el club blanquirrojo presentará su caso ante la Comisión Médica de LaLiga, que deberá certificar que su ausencia se prolongará por encima de los 120 días prescritos para poder tramitar en su lugar la licencia con un coste salarial no superior al 80 % del salario del futbolista de baja.

El central paranaense, de 29 años, uno de los capitanes del Sevilla y con contrato hasta junio de 2028, jugó trece de los primeros diecisiete partidos de Liga, en los que marcó un gol, hasta que fue expulsado el 20 de diciembre en el Santiago Bernabéu y sancionado con seis jornadas de suspensión en el que podría haber sido su último partido de este curso.