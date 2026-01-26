El defensa argentino Alan Lorenzo llega al Orense ecuatoriano

"Anunciamos la incorporación del defensor central Alan Lorenzo, que reforzará la zaga 'bananera' luego de firmar un contrato por una temporada en condición de jugador libre", señaló el club a través de su cuenta de la red social X.

El cuadro resaltó la trayectoria de su nuevo defensa, de 27 años, que militó en las dos últimas temporadas en el Ferro Carril Oeste, de la segunda división de Argentina, donde llegó a ser el capitán.

La contratación de Lorenzo fue avalada por el técnico argentino Raúl Antuña, que logró el año pasado la clasificación del Orense para la Sudamericana 2026.

El excapitán de Ferro se unirá en la parte central de la defensa a su compatriota Stéfano Callegari, que ya se entrena con el equipo, junto al también argentino Paul Charpentier, que es delantero.

En marzo, el Orense disputará la clasificación a la fase de grupos de la Sudamericana contra el también ecuatoriano Macará, pero desde el 20 de febrero comenzará la puja por la Liga Pro 2026.