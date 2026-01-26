Endrick toca a la puerta de Mbappé y Dembélé

El delantero brasileño, cedido por el Real Madrid al Olympique de Lyon (OL) hasta el próximo junio, agotó los adjetivos de la prensa francesa para describir la antológica actuación ante el Metz con triunfo por 2-5 del OL.

"Impresionante", "clase mundial" o "monstruoso" fueron algunos de los calificativos destinados a la proeza del prodigio formado en el Palmeiras. En solo tres participaciones con el OL (dos en Liga y una en Copa), el atacante acumula cuatro anotaciones y una asistencia.

La precocidad que le ha acompañado desde el inicio de su carrera no le ha abandonado en Francia. Con 19 años, puede presumir de haber sido uno de los más jóvenes en lograr tres tantos en un mismo partido desde el año 2000.

En el presente siglo, solo le han superado Jérémy Ménez, con 17 años y 260 días en un Sochaux-Bordeaux de enero de 2005; Kylian Mbappé (con 18 años y 53 días en un Monaco-Metz en febrero de 2017) y Ousmane Dembélé (con 18 años y 296 días en un Rennes-Nantes de marzo de 2016, 4-0).

La impronta del prodigio sudamericano también quedó grabada en la historia del Lyon, uno de los clubes con más solera en Francia.

Endrick rompió un récord que databa de 1972 al convertirse anoche en el futbolista del OL más joven en anotar tres dianas en un encuentro, por delante de la leyenda del club Bernard Lacombe, recientemente fallecido.

Aterrizado a finales de diciembre en Lyon y oficialmente presentado el 5 de enero, Endrick ha sido un torbellino tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El vídeo que anunciaba su llegada arrasó en las redes, con varios millones de visualizaciones en cuestión de horas, mientras que, dentro del campo, su velocidad, potencia y precisión ante la portería admiró a rivales y colegas de equipo.

En su debut, el 11 de enero, en un encuentro de Copa de Francia ante el Lille, anotó el tanto de la victoria en el minuto 72. Una semana más tarde, ante el Brest, no marcó, pero sí que dio una asistencia. Hasta que llegó su tercer partido oficial, el de anoche ante el Metz, en el que transformó su primer 'hat-trick' como profesional.

"Es alguien que necesitaba jugar y se ha integrado muy bien en el grupo, es decisivo y diferente", resumió anoche el nuevo entrenador del brasileño, el entrenador portugués Paulo Fonseca.

¿El 'fenómeno Endrick' en Francia será suficiente para convencer a Carlo Ancelotti de llevarlo al Mundial de junio con el combinado 'canarinho'? Interpretando las comedidas palabras de Fonseca, demasiado pronto para aventurarse.

"No hay que olvidarse que se trata de un jugador que prácticamente no ha disputado minutos en un año (con el Real Madrid). Creo que tiene que mejorar físicamente y que siga progresando", señaló el luso.