España también jugará ante Egipto en el Estadio de Lusail de Catar

El escenario, por tanto, será el mismo que el del 27 de marzo para la Finalissima ante Argentina, vigente campeona de la Copa América, el Estadio de Lusail, tal y como informó este lunes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Aunque no se han dado más detalles respecto a los motivos del cambio, el España-Egipto se disputará en el mismo estadio, con capacidad para 80.000 espectadores, que ante Argentina sólo tres días después.

El Estadio de Lusail fue la sede que albergó la final del Mundial de 2022 entre Francia y Argentina, con victoria final para la 'Albiceleste', que consiguió su tercera estrella tras los títulos de 1978 y 1986.

Las selecciones masculinas de España, actual campeona de Europa, y Egipto sólo se han enfrentado entre sí en una ocasión. Fue el 3 de junio de 2006 en el estadio Martínez Valero de Elche (Alicante). España se impuso por 2-0, con goles de Raúl González y José Antonio Reyes.

