Guruzeta está a un gol de igualar a Artetxe como 'pichichi' del Athletic en Champions

Guruzeta logró el gol del Athletic en la derrota en Dortmund frente al Borussia (4-1), otros dos en la victoria en San Mamés contra el Qarabag (3-1) y anotó también el primer tanto en el triunfo del equipo de Ernesto Valverde el pasado miércoles en Bérgamo ante el Atalanta (2-3).

El conjunto bilbaíno jugará frente al equipo portugués el 36º partido de su historia en Copa de Europa o Liga de Campeones, competiciones en las que tiene un balance de 12 victorias, 10 empates y 13 derrotas.

Ha marcado 45 goles y tras Artetxe (5) y Guruzeta (4) aparecen como máximos realizadores del Athletic en el torneo Armando Merodio y Aritz Aduriz, ambos con tres, y Eneko Arieta, Félix Markaida, Ignacio Uribe, Joseba Etxeberria, Julen Guerrero, Mikel San José y Robert Navarro, todos con dos.