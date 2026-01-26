Fútbol Internacional
26 de enero de 2026 - 10:00

Guruzeta está a un gol de igualar a Artetxe como 'pichichi' del Athletic en Champions

Bilbao, 26 ene (EFE).- Gorka Guruzeta, autor de cuatro goles en la Liga de Campeones, puede igualar o superar a José Luis Artetxe como máximo goleador del Athletic Club en la máxima competición continental, tanto en el actual formato como en la anterior Copa de Europa, si marca el miércoles en San Mamés frente al Sporting de Portugal.

Por EFE

Guruzeta logró el gol del Athletic en la derrota en Dortmund frente al Borussia (4-1), otros dos en la victoria en San Mamés contra el Qarabag (3-1) y anotó también el primer tanto en el triunfo del equipo de Ernesto Valverde el pasado miércoles en Bérgamo ante el Atalanta (2-3).

El conjunto bilbaíno jugará frente al equipo portugués el 36º partido de su historia en Copa de Europa o Liga de Campeones, competiciones en las que tiene un balance de 12 victorias, 10 empates y 13 derrotas.

Ha marcado 45 goles y tras Artetxe (5) y Guruzeta (4) aparecen como máximos realizadores del Athletic en el torneo Armando Merodio y Aritz Aduriz, ambos con tres, y Eneko Arieta, Félix Markaida, Ignacio Uribe, Joseba Etxeberria, Julen Guerrero, Mikel San José y Robert Navarro, todos con dos.