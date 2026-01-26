Fútbol Internacional
La de Foyth es la cuarta lesión de gravedad en el Villarreal esta temporada

Vila-real (Castellón), 26 ene (EFE).- La lesión del zaguero internacional argentino Juan Foyth ante el Real Madrid la pasada jornada es la cuarta de gravedad que sufre un futbolista del Villarreal esta temporada, con el agravante de que tres de ellas las han padecido defensas.

El club castellonense confirmó que Foyth tiene el tendón de Aquiles roto en su pierna izquierda, a la espera de saber si es una rotura parcial o completa, aunque en ambos casos deberá pasar por el quirófano en breve y podría estar entre seis y ocho meses apartado de los terrenos de juego.

A finales de verano, y antes de arrancar el campeonato, el Villarreal perdió de golpe a dos de sus defensas centrales, Logan Costa y Willy Kambwala. El primero se lesionó los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda, lesión que le hará perder toda la temporada; mientras que el segundo se rompió los isquiotibiales de su pierna izquierda en el mes de agosto, lesión de la que se espera que pueda estar recuperado a partir de este mes de febrero.

El otro futbolista lesionado de gravedad fue el joven delantero Pau Cabanes, que alternaba el primer equipo con el Villarreal B, y que también se lesionó el pasado mes de agosto en los ligamentos de su rodilla derecha, teniendo que ser operado y con un periodo de recuperación previsto entre seis y ocho meses.