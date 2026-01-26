La de Foyth es la cuarta lesión de gravedad en el Villarreal esta temporada

El club castellonense confirmó que Foyth tiene el tendón de Aquiles roto en su pierna izquierda, a la espera de saber si es una rotura parcial o completa, aunque en ambos casos deberá pasar por el quirófano en breve y podría estar entre seis y ocho meses apartado de los terrenos de juego.

A finales de verano, y antes de arrancar el campeonato, el Villarreal perdió de golpe a dos de sus defensas centrales, Logan Costa y Willy Kambwala. El primero se lesionó los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda, lesión que le hará perder toda la temporada; mientras que el segundo se rompió los isquiotibiales de su pierna izquierda en el mes de agosto, lesión de la que se espera que pueda estar recuperado a partir de este mes de febrero.

El otro futbolista lesionado de gravedad fue el joven delantero Pau Cabanes, que alternaba el primer equipo con el Villarreal B, y que también se lesionó el pasado mes de agosto en los ligamentos de su rodilla derecha, teniendo que ser operado y con un periodo de recuperación previsto entre seis y ocho meses.