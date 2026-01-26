Fútbol Internacional
Ter Stegen debuta como titular en el Girona; 'Diablito' Echeverri será suplente

Girona (España), 26 ene (EFE).- El portero Marc-André ter Stegen y el centrocampista Fran Beltrán debutarán con el Girona como titulares en el partido de este lunes en el Estadi de Montilivi contra el Getafe, que presenta las novedades del defensa Zaid Romero, el delantero Luis Vázquez y el lateral Kiko Femenía.

Por EFE

El guardameta alemán, cedido por el Barcelona, y el mediocentro, fichado del Celta, entran directamente en el once en detrimento de Paulo Gazzaniga y el sancionado Arnau Martínez en el partido que cierra la vigésima primera fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Míchel Sánchez buscará el cuarto triunfo consecutivo con Ter Stegen; Hugo Rincón, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Fran Beltrán, Iván Martín; Tsygankov, Lemar, Bryan Gil y Vanat.

El atacante argentino Claudio Echeverri, cedido por el Manchester City, esperará su oportunidad de estrenarse como rojiblanco desde el banquillo.

En el Getafe los argentinos Zaid Romero y Luis Vázquez, defensa y delantero cedidos por el Brujas y el Anderlecht, y Kiko Femenía, baja de última hora en la derrota ante el Valencia (0-1), jugarán de inicio en los puestos de Diego Rico, Javi Muñoz y Adrián Liso.

El equipo entrenado por José Bordalás buscará romper una racha de seis jornadas sin ganar con un once formado por David Soria; Juan Iglesias, Djené, Domingos Duarte, Zaid Romero; Kiko Femenía, Luis Milla, Arambarri, Mario Martín; Vázquez y Satriano.