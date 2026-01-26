Washington Spirit confirma fichaje de Claudia Martínez

El Spirit, que es vigente subcampeona de la Primera División del fútbol femenino de Estados Unidos, pagará una comisión de transferencia al exequipo de Martínez, el Olimpia del fútbol paraguayo.

“Agradezco la oportunidad que me brinda Washington Spirit en esta nueva etapa de mi carrera”, dijo Martínez. “Estoy muy feliz de unirme a una institución tan respetada en el fútbol femenino a nivel mundial”.

“Para alguien que se encuentra tan al inicio de su carrera, Claudia tiene una gran experiencia y potencial para convertirse en una jugadora de élite”, dijo el gerente general Nathan Minion.

“Sus cualidades en ataque la convierten en la jugadora perfecta para el Spirit y estamos deseando darle la bienvenida a DC”.

Cerca del millón de dólares

La transferencia de Claudia se concretó en una suma cercana al millón de dólares. El club de Estados Unidos paga 950.000 dólares por el 70% de su ficha, conservando Olimpia el 30% para una futura venta.

* La futbolista de 18 años firma contrato hasta diciembre de 2028, con opción a una temporada más.

Entre salarios, primas y objetivos, la operación podría superar los 2 millones de dólares a futuro.

* Es el fichaje más costoso de la historia del fútbol femenino paraguayo.

* Está entre las 10 transferencias más caras del fútbol femenino.

The Washington Spirit

El Washington Spirit es el principal equipo profesional de fútbol femenino con sede en Washington, D. C., y juega en el Audi Field de Buzzard Point.

El Spirit se fundó el 21 de noviembre de 2012 y es miembro inaugural de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL), la liga deportiva de mayor crecimiento en Estados Unidos.

El club cuenta con algunas de las mejores jugadoras del mundo, como Trinity Rodman. La hija de la exfigura NBA Dennis Rodman es la futbolista mejor pagada de mundo, con un salario anual de 2 millones de dólares.

Los números de Claudia

Martínez jugó las dos últimas temporadas en Olimpia. Martínez anotó diez goles en 25 partidos. En ambas temporadas, la joven lideró a su equipo hasta el segundo puesto de la liga.

Originaria de Capitán Bado, Claudia cuenta con mucha experiencia internacional. Compitió con varias selecciones juveniles antes de debutar con la selección absoluta en julio de 2024.

En la última Copa América Femenina, Martínez anotó un triplete en el partido inaugural de Paraguay contra Bolivia, ayudando a su equipo a terminar entre los cinco primeros del torneo.