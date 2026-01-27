Fútbol Internacional
27 de enero de 2026 - 06:40

Catorce jugadores se perderán la última jornada por sanción y 71 están apercibidos

Madrid, 27 ene (EFE).- Un total de catorce jugadores se perderán la última jornada de la primera fase de la Liga de Campeones por acumulación de tarjetas o expulsión, en tanto que 71 están apercibidos de sanción.

Por EFE

Rodri Hernández (Manchester City), Kim Minjae (Bayern Múnich), Daniel Svenson (Borussia Dortmund), Frenkie de Jong (Barcelona), Mikel Merino y Declan Rice (Arsenal), Santiago Mouriño (Villarreal), Yarek Gasiorowski (PSV), Benjamin Pavard (Marsella), Thomas Delaney (Copenhague), Metehan Baltaci (Galatasaray), Promise David (Union Saint-Gilloise), Mikel Jaureguizar (Athletic) e Ivan Sunjic (Pafos) serán los que se perderán este último encuentro por cuestiones disciplinarias.

En cuanto a los apercibidos, el Real Madrid tiene al inglés Jude Bellingham, el Barcelona a Marc Casadó, Fermín López y Gerard Martín, el Atlético de Madrid a Pablo Barrios, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Giuliano Simeone y al técnico Diego Pablo Simeone, y el Villarreal a Renato Veiga, Alfonso Pedraza y al entrenador Marcelino García Toral (entrenador).

Inter Milán: Alessandro Bastoni, Lautaro Martínez y Henrikh Mkhitaryan

Chelsea: Enzo Fernández y Andrey Santos

Barcelona: Marc Casadó, Fermín López y Gerard Martín

Atlético de Madrid: Pablo Barrios, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Giuliano Simeone y Diego Pablo Simeone (entrenador).

Benfica: Dodi Lukebakio, Nicolás Otamendi

Villarreal: Renato Veiga, Marcelino García Toral (entrenador) y Alfonso Pedraza

Juventus: Juan David Cabal, Andrea Cambiasso, Lloyd Kelly y Manuel Locatelli

Ajax: Youri Baas, Anton Gaael y Wout Weghorst

Sporting: Maxi Araújo, Pedro Antonio Pereira y Luis Suárez

Olympiakos: Dani García y Mehdi Taremi

Marsella: Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi y Roberto de Zerbi (entrenador)

Copenhague: Panteleimon Hatzidiakos, Marcos López y Jacob Neestrup

Mónaco: Mohammed Salisu y Aleksandr Golovin

Galatasaray: Okan Buruk (entrenador), Ismail Jakobs, Mario Lemina y Davinson Sánchez

Union Saint-Gilloise: Christian Burgess, Kevin Mac Allister, Ousseynou Niang y Kamiel van de Perre

Newcastle: Joelinton, Daniel Burn y Malick Thiaw

Kairat Almaty: Ofri Arad, Jorge Gabriel da Costa y Azamat Tuyakbayev