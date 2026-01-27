El Como alcanza los cuartos de la Copa de Italia con otro gol de Nico Paz

Había abierto el marcador el delantero Roberto Piccoli para los florentinos (7’) , pero empató el veterano español Sergi Roberto (20’) .

Paz, con un potente disparo tras un rechace, puso en ventaja a los visitantes (60’) y el internacional español Álvaro Morata sentenció en el tiempo añadido (90’+1) .

Nico Paz alcanzó los nueve goles, además de seis asistencias, en la temporada en la que ha explotado como estrella en el fútbol europeo.

Gran revelación, el Como es sexto de la Serie A y se medirá en cuartos de Copa al Nápoles, a comienzos de febrero.

* Resultados anteriores de octavos: Juventus 2- Udinese 0; Atalanta 5- Genoa 0; Napoli 1- Cagliari 1 (9-8 penales); Inter 5- Venecia 1; Bolonia 2- Parma 1; Lazio 1- AC Milan 0; AS Roma 2- Torino 3.

* Cuartos de final (4 u 11 de febrero): Inter-Torino; Napoli-Como; Bolonia-Lazio; Juventus - Bolonia.