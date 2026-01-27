El hijo de Rocco Commisso, nuevo presidente de la 'Fiore'

"El Fiorentina anuncia que hoy que el Consejo de Administración de la Compañía se reunió y nombró a Giuseppe B. Commisso como presidente. Durante la reunión, el Consejo también confirmó a Mark Stephan como Director Ejecutivo y a Alessandro Ferrari como Director General", informó en un comunicado el club italiano.

"Giuseppe Commisso asume el cargo de presidente después de haber ocupado ya roles destacados dentro de la directiva del club", añadió.

Su padre, el italoestadounidense Rocco Benito Commisso, presidente y propietario del Fiorentina desde 2019 y fundador de Mediacom, falleció el sábado 17 de enero a los 76 años "después de un largo período de tratamiento".

La decisión de la 'Fiore' con el nombramiento responde al "compromiso de perseguir una visión a largo plazo orientada a la estabilidad, la sostenibilidad y la consolidación en la escena del fútbol nacional e internacional".

El nuevo presidente se comprometió a continuar con el legado y visión de su padre.

"Es un gran honor para mí asumir la presidencia del Fiorentina. Estoy profundamente comprometido a continuar el legado de mi padre y la visión que forjó para el club. Seguiremos trabajando con determinación para fortalecer el club, respetando plenamente sus valores, su historia y su conexión con la ciudad y su afición, tal como lo ha hecho mi padre hasta el día de hoy", expresó, en su primera declaración como presidente.

Durante el mandato de Rocco Commisso, la 'Fiore' alcanzó dos finales de la Liga Conferencia (2023 y 2024), una semifinal del mismo torneo (2025) y una de la Copa Italia (2023). Ahora el equipo, después de temporadas para el recuerdo, marcha en puestos de descenso.