El Inter cede al argentino Tomás Palacios al Estudiantes

"El Inter de Milán anuncia el traspaso de Tiago Tomás Palacios al Club Estudiantes de La Plata. El defensa, nacido en 2003, se traslada de forma temporal hasta enero de 2027, con derecho de compra a favor del club argentino", informó la entidad 'nerazzurra'.
El central, de 22 años y casi dos metros de altura, no ha tenido minutos en la presente campaña debido, en parte, a un lesión en su muslo izquierdo que arrastra desde hace tres meses.
En la pasada campaña, la de su llegada a Milán por unos 6 millones de euros, disputó tres partidos, uno de Copa y dos de Serie A, con la camiseta interista antes de marcharse cedido en invierno al Monza, con el que no pudo evitar el descenso.
Palacios, de esta manera, regresa a Argentina, donde se formó futbolísticamente en el Talleres de Córdoba y en el Independiente de Rivadavia.
Palacios ha sido, además, convocado por la Selección Argentina sub-20 en cinco ocasiones.