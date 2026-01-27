El Inter se la juega sin Barella

Barella, pese a entrenarse con normalidad este martes, no entrará en la convocatoria del rumano Cristian Chivu por una sobrecarga muscular que le impide estar al máximo.
De esta manera, el internacional italiano se suma a las bajas de gran importancia del centrocampista turco Hakan Calhanoglu y el carrilero neerlandés Denzel Dumfries.
En su lugar apunta a entrar el croata Petar Sucic, que formará la medular junto al polaco Piotr Zielinski y el armenio Henrik Mkhitaryan.
El Inter, finalista en dos de las últimas tres ediciones del torneo, ambas perdidas ante el Manchester City y el PSG, llega a esta jornada decisiva con cuatro victorias y tres derrotas. Los tropiezos ante Atlético de Madrid, Liverpool y Arsenal, aunque en partidos disputados, comprometieron el acceso directo de los 'nerazzurri'.
Son ahora décimo cuartos, apenas un punto por delante del Dormtund. Necesitan la victoria ante los alemanes y esperar resultados favorables del resto de la jornada unificada para evitar los 'play-off' de dieciseisavos que ya tienen asegurados.