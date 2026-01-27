Ferran Torres se entrena con el grupo y podría entrar en la convocatoria

El atacante valenciano se perdió los últimos dos encuentros del conjunto azulgrana, contra el Slavia Praga (2-4) y el Oviedo (3-0), por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha.

La probable presencia del internacional español será la única alta del Barça para intentar sellar este miércoles en el Spotify Camp Nou el pase directo a los octavos de final de la máxima competición europea.

El conjunto catalán necesita ganar y marcar tantos goles como sea posible para terminar la fase liga entre los ocho primeros clasificados.

Para este encuentro, el técnico del Barça, Hansi Flick, no podrá contar con los lesionados Pedro González 'Pedri', Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen, que este martes no se ejercitaron en el campo de entrenamiento Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Sí que lo hicieron, en cambio, el centrocampista Frenkie de Jong y el lateral Joao Cancelo, pese a que tampoco podrán jugar frente al Copenhague. El neerlandés se perderá el partido por sanción, mientras que el luso será baja al no estar todavía inscrito en la Liga de Campeones.