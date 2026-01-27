Iñaki y Nico Williams se desvinculan de apropiación de un coche que dicen haber devuelto

Ambos comparecieron este martes por videoconferencia ante el juzgado de Instrucción de Aoiz (Navarra, norte de España) que investiga la querella interpuesta por una empresa navarra contra ambos, un amigo mediador y la tía de los Williams, por un delito de estafa y apropiación indebida.

Los hechos ocurrieron a finales de 2024 cuando, según el relato que consta en la querella, un intermediario, amigo de los Williams, contactó con el administrador de la empresa querellante para adquirir el vehículo. Se iniciaron entonces conversaciones para una operación de permuta con otro vehículo propiedad de los futbolistas.

No obstante, dificultades administrativas impidieron la permuta, lo que llevó a decidir a los Williams una compraventa simulada que ponía como titular del coche a una tía de los futbolistas, insolvente, por lo que ante el impago del vehículo y su no devolución impidió al querellante recuperar su valor, pactado en 79.000 euros (unos 94.500 dólares).

Frente al relato de la querella, este martes Nico Williams ha reconocido que fue el mediador, un amigo de su confianza, quien le propuso adquirir un coche, que a él le gustó, ha subrayado, pero al tener varios vehículos ofreció su permuta por uno de ellos, señalaron a EFE fuentes del caso.

Sí abonó 8.340 euros (casi 10.000 dólares) de la matriculación del nuevo, lo que se hizo a nombre de su tía.

Insistió en que el acuerdo, sin contrato firmado, consistía en una permuta. Él llegó a recibir el coche nuevo y a su vez llegó a entregar al mediador el suyo a cambio, pero al conocer que se había interpuesto una querella lo devolvió.

Aseguró que su hermano Iñaki no intervino en esta negociación y negó cualquier acuerdo para estafar a los propietarios del vehículo de alta gama, al tiempo que defendió la honradez de su familia y el daño sufrido al verse envueltos en esta querella.

Poco después compareció su hermano, el también futbolista Iñaki Williams, quien señaló que él no intervino en la operación y alertó de que su perfil les aleja de idear este tipo de planes.

Los investigados sólo contestaron a las preguntas de la juez y de su abogado y se negaron a hacerlo con las de la parte querellante.