Kjetil Knutsen: “Debemos tener mucha intensidad, es nuestra última oportunidad”

“Nosotros siempre queremos ganar todos los partidos. El Atlético depende de marcar goles para la clasificación en el top ocho. Va a ser bastante difícil el partido. El ritmo será muy intenso. Tenemos que tener mucha intensidad desde el principio y atacar igual que lo hicimos contra el Manchester City. Debemos aprovechar cada oportunidad que tengamos. Sería fantástica una victoria”, expuso en rueda de prensa en el Metropolitano.

“Simeone tiene un equipo con mucha intensidad, que juega con el corazón, todos trabajan juntos, por el mismo objetivo, son muy sólidos defensivamente y muy buenos jugadores. Tienen un fútbol muy efectivo y es un equipo con muchas grandes cualidades. Cuando juega en su mejor versión, es difícil contrarrestarlo, pero siempre hay alguna oportunidad, siempre se presenta alguna ocasión durante el partido”, analizó.

Y destacó el peligro de Alexander Sorloth, que se enfrenta a su exequipo. “Es un gran jugador, muy fuerte físicamente, que trabaja mucho, es muy duro, corre mucho y en el área es un gran rematador. Es un jugador top a nivel mundial”, destacó el técnico, que también resaltó a Julián Alvarez, más allá de su racha de ocho partidos sin marcar.

“Es un jugador de nivel mundial. Pero no podemos centrarnos sólo en defender a un jugador por mucha calidad que tenga. Tenemos que poner todo el esfuerzo en todo el equipo, buscar espacios y marcarlos como colectivo, no un solo jugador”, abundó.

El técnico entiende la polémica por el césped artificial en el que juega su equipo. “Siempre se habla de nuestro campo de juego. Suele haber bastante polémica”, explicó el técnico, que consideró que el Bodo/Glimt está representando “muy bien” a Noruega en la Liga de Campeones, en la que aún tiene opciones de clasificación para las eliminatorias.

“Esta es nuestra última oportunidad, es fantástico tenerla y nos da una motivación extra”, continuó el técnico, cuyo equipo se concentró en Benidorm durante el parón de la liga noruega. “Hemos trabajado. Para nosotros es bastante difícil mental y físicamente jugar en campo de juego distinto. Nos afecta bastante a las piernas y a la intensidad. Hemos preparado este desafío y ya hemos aprendido de otros encuentros anteriores”, repasó.