Kolo Muani y Odobert salen ilesos de un accidente de tráfico

El técnico de los 'Spurs' confirmó en rueda de prensa que ambos futbolistas se encontraban bien, al igual que todas las personas involucradas en el accidente.

También dijo que tendrá a ambos jugadores disponibles este miércoles para el último partido de la fase liga de la Liga de Campeones, en el que el Tottenham se enfrenta al Eintracht de Fráncfort con el objetivo de ganar para asegurar su presencia en octavos de final.

Los futbolistas sufrieron el incidente por el reventón de una rueda mientras se trasladaban a un aeropuerto de Londres para unirse a la expedición del Tottenham que viajó a Alemania para el choque de este miércoles.

Kolo Muani viajaba en el coche que sufrió el problema, mientras que Odobert, que le seguía, se paró a ayudarle. Ambos jugadores no pudieron viajar con el primer equipo, pero lo harán más tarde.

