La calculadora de los italianos en Liga de Campeones

Después de siete jornadas, Atalanta, Inter y 'Juve' afrontan el último desafío con la tranquilidad de saberse en la próxima ronda. Algo tocados los dos equipos 'nerazzurri', Atalanta e Inter, que hasta la jornada más reciente estaban en el top-8.

Dolorosa fue para el Atalanta la derrota en casa ante el Athletic Club de Bilbao (2-3) en un partido que tenía en su mano, por delante en el marcador desde el minuto 16 hasta el 58.

El equipo bergamasco es el que más opciones de clasificar directamente a los octavos de final tiene. Con 13 puntos, situado en la plaza 13ª, viaja a Bélgica para medirse a un Real Unión Saint-Gilloise (31º) obligado a ganar para mantener sus opciones de estar en dieciseisavos.

El golaveraje de +1 es lo que más perjudica a la 'Dea', que necesita ganar y esperar tropiezos de al menos 6 de los rivales que tiene por encima como son Atlético de Madrid, Manchester City, Sporting Portugal, Barcelona, Chelsea, NewCastle, PSG o Tottenham.

Si pierde el Liverpool o el Real Madrid, necesitaría ganar y esperar tropiezos de al menos 5 de los ya mencionados. Si pierden Liverpool y Real Madrid, necesitaría ganar y esperar tropiezos de al menos 4 de los ya mencionados.

Una goleada al Real Unión Saint-Gilloise obligaría a esperar para ver la diferencia de goles para con los equipos a los que empata a 13 puntos antes del inicio de los partidos.

El empate le asegura estar en el entre los 16 primeros, por lo que jugaría la vuelta del hipotético 'play-off' en casa.

El Inter de Milán y la 'Juve' están en los puestos inmediatamente posteriores a la 'Dea'. Son 14º y 15ª, respectivamente, ambos combinados con 12 puntos. Un empate les asegura también la vuelta del 'play-off' en casa, aunque en función de los resultados también podría suceder en caso de derrota.

Las combinaciones para acceder a los octavos de final de manera directa implican varios escenarios.

El Inter necesita la victoria ante el Borussia Dortmund y que al menos se cumplan 5 de las siguientes combinaciones. Si el duelo entre PSG y Newcastle termina en empate, bastarían 4 combinaciones.

. El Liverpool pierde ante el Qarabag; el Tottenham no gana al Eintracht; el Chelsea no gana en Nápoles; el Barcelona no gana al Copenhague; el Sporting no gana en Bilbao; el Manchester City no gana al Galatasaray; el Atlético de Madrid no gana al Bodo; y el Atalanta no gana al Union Saint-Gilloise.

La 'Juve', por su parte, necesita la victoria ante el Mónaco y al menos se cumplan 6 de las siguientes combinaciones. Si el duelo entre PSG y Newcastle termina en empate, bastarían 5 combinaciones

. El Liverpool pierde ante el Qarabag; el Tottenham no gana al Eintracht; el Chelsea no gana en Nápoles; el Barcelona no gana al Copenhague; el Sporting no gana en Bilbao; el Manchester City no gana al Galatasaray; el Atlético de Madrid no gana al Bodo; el Atalanta no gana al Union Saint-Gilloise; y el Inter no gana al Dortmund o superar la diferencia de goles con los 'nerazzurri'.

Historia diferente es la del Nápoles. Con sólo dos victorias en siete jornadas, el combinado de Antonio Conte está fuera de los 24 primeros puestos de la tabla antes del inicio de los partidos.

Sus opciones de disputar el 'play-off' pasan por ganar y esperar que uno entre Qarabag, Galatasaray, Olympique de Marsella, Mónaco, Bayer Leverkusen, PSV, Athletic Club y Olympiacos no gane.

En caso de empate ante el combinado inglés, necesitará esperar que el Bayer Leverkusen pierda por dos goles o la derrota de uno entre Mónaco, PSV, Olympiacos o Athletic para clasificarse entre los 24 primeros.

La derrota, aunque no de forma matemática, deja casi sin opciones a los partenopeos, que podrían agarrarse sólo a una derrota de Olympiacos y Athletic Club y que la diferencia de goles le favorezca.