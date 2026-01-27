Morata: "Creo que es uno de los goles más importantes de mi vida"

Morata, que entró en el minuto 86 y marcó en el 91, no jugaba desde el pasado 6 de diciembre, cuando se lesionó ante el Inter. El delantero se emocionó con el tanto que cerró la remontada y que permitió al Como 1907 volver a los cuartos de final del torneo copero 40 años después.

"Estoy emocionado porque estos chicos me han ayudado mucho en estos meses. He tenido la suerte de marcar muchos goles, pero el de hoy creo que es uno de los más importantes de mi vida por todo lo que hay detrás", declaró al término del choque a Mediaset.

Además, habló del argentino Nico Paz, autor de otro tanto en el partido, el noveno de su temporada.

"Él se pondrá el límite, en el campo es un campeón, pero no solo eso. Si se queda un año más juego gratis... ¡es broma, es broma!", apuntó sobre el posible regreso del argentino al Real Madrid.

El otro gol del duelo lo anotó el español Sergi Roberto. El Como jugará los cuartos de final ante el Nápoles en el Estadio Diego Armando Maradona.