Un Betis diezmado ya prepara el duelo decisivo ante el Feyenoord

En los minutos abiertos a los medios, el entrenamiento ha contado con las ausencias de los lesionados Aitor Ruibal, el colombiano Cucho Hernández, Héctor Bellerín, Rodrigo Riquelme, Junior Firpo, el argentino Giovani Lo Celso, el marroquí Sofyan Amrabat e Isco Alarcón, además de las de Ez Abde, el brasileño Antony dos Santos y Nelson Deossa, quienes han hecho trabajo específico al margen del grupo por sobrecargas y dolencias de diversa consideración.

Será Pellegrini quien explique este miércoles en su comparecencia previa al partido ante el Feyenoord la gestión que hará de su plantilla y la disponibilidad de jugadores con la que afrontará el duelo europeo, habida cuenta de los tres partidos que afrontan los verdiblancos en La Cartuja en los próximos diez días, todos de importancia para las aspiraciones del conjunto bético en las tres competiciones en las que está inmerso.

Tras jugarse estar entre los ocho primeros en Liga Europa para evitar una ronda clasificatoria adicional, el Betis recibirá el domingo al Valencia en Liga tras su dolorosa derrota ante el Alavés (2-1) y al Atlético de Madrid el próximo jueves en cuartos de final de la Copa del Rey.