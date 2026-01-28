Arbeloa: "Soy el responsable de esta derrota"

"Soy el responsable de esta derrota, igual que lo fui en Albacete, me siento totalmente responsable cuando las cosas no salen bien y de cuando el objetivo no se ha cumplido", dijo Arbeloa, en una rueda de prensa tras el encuentro.

Admitió que "evidentemente" el combinado ha estado lejos de lo que era la dificultad del partido, de la exigencia del rival, del ambiente...

"No hemos sido capaces de estar 90 minutos a la altura de lo que necesitábamos", resumió el técnico, quien apuntó que son conscientes de que tienen "mucho" que mejorar y mirar hacia delante.

Preguntado sobre si al equipo le ha faltado intensidad, Arbeloa destacó que les han faltado "muchos argumentos futbolísticos".

Tras esta derrota, el Madrid queda fuera del top ocho y tendrá que jugar la eliminatoria de repesca.