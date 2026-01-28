Champions: Real Madrid y París SG, fuera del Top 8

Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City sellaron este miércoles en la última jornada su pase directo a octavos de la Liga de Campeones, acompañando al líder Arsenal y al Bayern Múnich, ya clasificados con anterioridad.

Por su parte, el quince veces ganador del torneo Real Madrid (cayó 4-2 ante Benfica), el vigente campeón, París Saint-Germain (1-1 con Newcastle) y el último finalista Inter de Milán (2-0 al Dortmund) deberán pasar por los playoffs en febrero para acceder a octavos de final de la Liga de Campeones.

* En una última fecha en la que los 18 partidos se jugaron en simultáneo, la Premier League confirmó su poderío con cinco de los ocho equipos clasificados de manera directa.

* La Premier League ha metido a 5 de sus 6 equipos en el TOP 8 (Newcastle jugará los playoffs)

* Los clubes entre la novena y la 24ª posición disputarán una eliminatoria de repesca a ida y vuelta.

* El Real Madrid cayó en Lisboa (4-2) ante el Benfica de José Mourinho, una derrota que le deja fuera del top ocho de la Champions, mientras que los portugueses, con un gol heroico del portero Trubin en el tiempo de prolongación, logran entrar entre los 24 primeros.

* El triunfo agónico del Sporting Lisboa ante Athletic Bilbao ha dejado fuera del Top 8 al Real Madrid, y también al Inter de Milán.

Resultados y goleadores

Resultados y goleadores de la octava y última jornada de la primera fase de la Champions:

* Benfica 4-Real Madrid 2. Goles: 30’ y 58’ Kylian Mbappé (RM); 36’ y 54’ Andreas Schjelderup, 45+5’ Vangelis Pavlidis, de penal, 90+8’ Anatoliy Trubin (B). Exp: 90+3’ Raúl Asencio, 90+6’ Rodrygo Goes (RM).

* PSV Eindhoven 1-Bayern Múnich 2. Goles: 58’ Jamal Musiala, 84’ Harry Kane (BM); 78’ Ismael Saibari (PSV). Exp: 90+4’ Maurio Júnior

* Atlético de Madrid 1- Bodo/Glimt 2. Goles: 15’ Alexander Sørloth (AM); 34’ Fredrik Sjovold, 59’ Kasper Høgh (BG).

* Liverpool 6-Qarabag 0. Goles: 15’, 61’ Alexis Mac Allister, 21’ Florian Wirtz, 51’ Mohamed Salah, 57’ Hugo Ekitiké, 90’ Federico Chiesa (L).

* Barcelona 4-FC Copenhague 1. Goles: 4’ Viktor Bjarki Dadason (C); 48’ Robert Lewandowski, 60’ Lamine Yamal, 69’ Raphinha, de penal, 85’ Marcus Rashford (B).

* Arsenal 3-Kairat Almaty 2. Goles: 2’ Viktor Gyökeres, 16’ Kai Havertz, 38’ Gabriel Martinelli (A); 7’ Jorge Jorginho, de penal, 90+4’ Ricardinho (KA).

* Borussia Dortmund 0- Inter 2. Goles: 81’ Federico Dimarco, 90+4’ Andy Diouf (I).

* Manchester City 2-Galatasaray 0. Goles: 11’ Erling Haaland, 29’ Rayan Cherki (MC).

* París SG 1-Newcastle 1. Goles: 8’ Vitinha (PSG); 45’ Joe Willock (N). Incidencia: 4’ Ousmane Dembélé (PSG) falló un penal.

* Napoli 2-Chelsea 3. Goles: 19’ Enzo Fernández, de penal, 61’ y 83’ João Pedro (Ch); 33’ Antonio Vergara, 43’ Rasmus Højlund (N).

* Eintracht Frankfurt 0- Tottenham 2. Goles: 47’ Randal Kolo Muani, 78’ Dominic Solanke (T).

* Mónaco 0-Juventus 0.

* FC Brujas 3-Marsella 0. Goles: 4’ Mamadou Diakhon, 12’ Romeo Vermant, 79’ Aleksandar Stankovic (B).

* Unión St-Gilloise 1- Atalanta 0. Gol: 70’ Anan Khalalili (USG).

* Athletic Bilbao 2-Sporting de Lisboa 3. Goles: 3’ Oihan Sancet, 29’ Gorka Guruzeta (AB); 12’ Ousmane Diomande, 62’ Francisco Trincao, 90+5’ Alisson Santos (SL).

* Ajax 1-Olympiacos 2. Goles: 52’ Gelson Martins, 79’ Santiago Hezze (O); 69’ Kasper Dolberg, penal (A).

* Bayer Leverkusen 3-Villarreal 0. Goles: 12’, 35’ Malik Tillman, 57’ Álex Grimaldo (BL).

* Pafos FC 4-Slavia Praga 1. Goles: 17’ Vlad Dragomir, 53’ Bruno, 84’ y 87’ Anderson (P); 44’ Stepan Chaloupek (SP). Exp: 59’ Jan Boril (SL).

Los Playoffs

El Arsenal, el Bayern Múnich, el Liverpool, el Tottenham, el Barcelona, el Chelsea, el Sporting y el Manchester City se libran de la ronda previa y jugarán entre los ocho mejores.

El Real Madrid y el Atlético Madrid conocerán a sus adversarios en el sorteo del viernes, 30 de enero en Nyon. El Real Madrid y el Inter, noveno y décimo, se enfrentarán al Bodo Glimt o al Benfica, una vez que logró el pase a última hora, en el tiempo añadido, por la diferencia de goles.

* Los partidos de ida se disputarán el 17/18 de febrero de 2026 y los de vuelta una semana más tarde, el 24/25 de febrero de 2026.

-Los ocho clubes que superen los play-offs eliminatorios pasarán a octavos de final, cuyo sorteo tendrá lugar el viernes 27 de febrero de 2026. .

Emparejamientos de la eliminatoria previa:

1. Mónaco/Qarabag - París Saint Germain/Newcastle

2. Club Brujas/Galatasaray - Juventus/Atlético Madrid

3. Bodo Glimt/Benfica - Real Madrid/Inter Milan

4. Dortmund/Olympiacos - Atalanta/Bayer Leverkusen

. 5. Qarabag/Mónaco - Newcastle/París Saint Germain

6. Galatasaray/Club Brujas-Atlético Madrid/Juventus

7. Benfica/Bodo Glimt - Inter/Real Madrid

8. Olympiacos/Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen/Atalanta

. Los sorteos de octavos de final, cuartos de final y semifinales: 27 de febrero de 2026

— Octavos de final

Eliminatoria 1 - Barcelona o Chelsea

Eliminatoria 2 - Liverpool o Tottenham

Elimiantoria 3 - Sporting o Manchester city

Eliminatoria 4 - Arsenal o Bayern

Eliminatoria 5 - Chelsea o Barcelona

Eliminatoria 6 - tottenham o liverpool

Eliminatoria 7 - Manchester City o Sporting

Elminatoria 8 - Bayern Múnich o Arsenal.

Fuente: AFP y EFE