El dispositivo de seguridad se refuerza ante la presencia de ultras del Feyenoord

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado este miércoles el despliegue de medios de la Policía Nacional con motivo del partido, que movilizará a 379 funcionarios de este cuerpo de seguridad y hasta diez unidades de este cuerpo, lo que se complementará con el dispositivo del Betis, que estará compuesto por 282 vigilantes de seguridad, 167 auxiliares, 4 guías caninos, 12 jefes de equipo, 8 coordinadores y 1 coordinador general.

Toscano, que ha presidido la reunión de coordinación del dispositivo de seguridad de este encuentro declarado de 'alto riesgo', ha señalado, en declaraciones facilitadas por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, que todo lo organizado está "acorde a la dificultad que presentan los aficionados ultras del Feyenoord".

“La coincidencia con la manifestación de agricultores y el riesgo asociado a la afición visitante han dotado al dispositivo de seguridad de una presencia policial aún mayor a la habitual para el partido Betis-Feyenoord”, ha apuntado el subdelegado.

El dispositivo, que en el apartado sanitario lo formarán cuatro ambulancias medicalizadas, una de ellas disponible desde las 18.00 horas -tres horas antes del inicio del encuentro-, con la presencia de 5 médicos, 7 DUE’s (enfermeros) y 23 técnicos, se iniciará este mismo miércoles y durarán hasta después del partido.

Contará con la presencia de diez unidades de la Policía Nacional, con especial presencia de la Unidades de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Caballería, las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) y la Brigada Provincial de Información, entre otras.

La Dirección General de Tráfico (DGT), por su parte, llevará a cabo la monitorización del acceso al estadio desde las vías interurbanas, ofrecerá información a los conductores sobre la situación de la circulación en tiempo real desde el Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste (Sevilla) y se coordinará junto con Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en carretera.