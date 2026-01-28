El mercado global de fichajes pulveriza todos los récords en 2025

Hegemonía financiera y volumen de movimientos

En el ámbito del fútbol profesional masculino, la Premier League de Inglaterra reafirmó su poderío económico al liderar tanto el gasto como la generación de ingresos. Los clubes ingleses desembolsaron 3.820 millones de dólares en incorporaciones, mientras que percibieron 1.770 millones por la salida de futbolistas. Por otro lado, Brasil se mantuvo como el principal exportador e importador en términos de volumen, con un balance de 1.190 contrataciones y 1.005 salidas. El dinamismo del mercado también se reflejó en la base de participantes, ya que 1.214 clubes realizaron inversiones financieras, una cifra sin precedentes en la industria.

El ascenso imparable del fútbol femenino

La categoría femenina continúa su progresión ascendente con indicadores de crecimiento excepcionales. En 2025 se contabilizaron 2.440 traspasos, lo que representa un aumento del 6.3 % en comparación con el periodo anterior. Sin embargo, el dato más revelador es el económico: la inversión total alcanzó los 28,6 millones de dólares, disparándose un 80 % respecto a 2024. Este avance se sustenta en una base más amplia de equipos profesionales, con 756 clubes participando activamente en el mercado internacional.

La base amateur y nuevas métricas de análisis

El alcance global del deporte se manifiesta con especial fuerza en el sector aficionado, donde se registraron 59.162 movimientos de jugadores hacia clubes extranjeros. Alemania destacó nuevamente como el destino principal para el fútbol amateur con más de 7.000 contrataciones. El informe de la FIFA de este año no solo analiza costes y tipologías de contrato, sino que por primera vez incorpora una sección dedicada a las pruebas de entrenamiento, permitiendo evaluar de forma más profunda cómo los clubes detectan y seleccionan talento antes de formalizar sus vínculos contractuales.