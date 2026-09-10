¡Atención! Meteorología alerta sobre tormentas fuertes para estos departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este jueves una alerta por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes que podrían afectar a Asunción y gran parte de la Región Oriental, además del sur de la Región Occidental o Chaco.

Según el aviso meteorológico, emitido a las 06:30, celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre el área de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas.

La DMH informó que los fenómenos esperados incluyen lluvias de variada intensidad acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

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Estos son los departamentos bajo alerta

De acuerdo con el reporte oficial, los departamentos alcanzados por el aviso meteorológico son: