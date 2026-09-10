Habló el compañero de celda de Hugo Javier: “Nadie más entró acá”

El caso que involucra al exgobernador del Departamento Central, Hugo Javier González, suma nuevos elementos tras el relato de su compañero de celda, Luis Giménez, quien detalló las circunstancias en las que halló al exjefe departamental herido e inconsciente dentro de la celda que ambos compartían.

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A través de vídeos registrados por el diputado Yamil Esgain (ANR-HC), quien hoy se acudió al lugar de reclusión del Pabellón Industrial La Esperanza, Giménez aseguró de forma enfática que ninguna tercera persona ingresó al recinto durante la noche del incidente: “Nadie. A nosotros nos cierran acá a las 6 de la tarde. La hora de silencio es a las 9 de la noche”, manifestó.

La hipótesis de una caída nocturna

De acuerdo con el testimonio y las verificaciones en el lugar, el hecho habría ocurrido durante la noche luego de la marcada cómo ‘hora del silencio’, cuando el espacio se encontraba a oscuras. Las conjeturas de esta persona privada de su libertad (PPL) sostienen que el exgobernador se habría levantado de su cama —que es una litera superior ubicada en la parte izquierda del recinto— con la intención de ir al baño sin encender las luces ni tirar de la cadena para no molestar a su compañero, cumpliendo una regla de convivencia no escrita de la cárcel, según relató.

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Para él, al salir del área del inodoro, González se habría desvanecido o tropezado, impactando de frente contra el suelo y contra un cordón que separa ese sector del de las camas. “El compañero estaba durmiendo, miraba hacia la pared. Hugo se habrá bajado y después se cayó, se desplomó acá, boca para abajo”, explicó durante el recorrido del legislador por la celda, en el que se observaron sus pertenencias desordenadas en el piso y una escalera que utilizaban para acceder a la litera superior.

Auxilio y momentos de tensión

Luis Giménez relató que al encontrar a González tendido en el suelo, vio que el exgobernador se encontraba en un estado sumamente delicado. “Escuchaba como que balbuceaba y echaba sangre por la boca y luego movía el cuerpo así fuerte”, describió sobre las convulsiones que presentaba el herido al momento de encender la luz de la celda.

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Ante la situación, Giménez sacó la mano por los barrotes de la puerta de la celda y comenzó a golpear fuertemente para llamar la atención del personal penitenciario y pedir auxilio.

Posteriormente, un enfermero ingresó al recinto y le brindó los primeros auxilios colocándolo de costado en medio de las camas, una maniobra que logró detener las convulsiones. Según precisaron, las imágenes que circularon públicamente no correspondían al momento exacto en que fue encontrado el exgobernador, sino a las tomadas con posterioridad, luego de la intervención del personal médico y previo a su traslado.

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Finalmente, González fue subido a una silla de ruedas dentro de la misma celda para ser evacuado. Para ese momento, aunque comenzaba a reaccionar, no lograba expresarse con claridad y emitía balbuceos e incoherencias.

El compañero de celda confirmó que todos estos detalles, la reconstrucción del espacio y las secuencias del hecho ya fueron puestos a disposición y explicados ante el Ministerio Público, en el marco de la investigación que lleva adelante un equipo liderado por el fiscal Luis Chamorro.