Se viene otro frente frío: lo que anticipa Meteorología

Las tormentas que comenzaron anoche continúan este jueves en varias zonas del país y seguirán durante los próximos días, según informó Julio Ayala, pronosticador de turno de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Además, para este viernes se prevé el ingreso de un frente frío que traerá un cambio en las condiciones del tiempo y un descenso de las temperaturas.

Añadió que actualmente se registran varios núcleos de tormentas desarrollándose de forma simultánea sobre el territorio nacional.

Según detalló, una de estas celdas de tormenta afecta este jueves a Asunción, donde se registran lluvias importantes acompañadas de intensa actividad eléctrica.

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Áreas afectadas por tormenta este jueves

Ayala precisó que las condiciones se mantendrán inestables durante toda la jornada en la Capital. No obstante, señaló que existe una tendencia a una mejoría gradual durante la tarde.

Señaló que las condiciones más severas se concentran en el este del país, donde persiste una alta probabilidad de lluvias intensas, ráfagas de viento, caída ocasional de granizo y abundante actividad eléctrica.

¿Cómo estará el tiempo mañana?

Ayala explicó que las tormentas persistirán este viernes, principalmente sobre el centro, sur, este y noreste de la Región Oriental.

Las precipitaciones podrían dejar acumulados de entre 70 y 100 milímetros entre este jueves y mañana.

En Asunción continuarían las lluvias, aunque con menor intensidad en comparación con otras zonas del país.

En cambio, el este y sureste seguirán siendo las áreas con mayor probabilidad de registrar fenómenos severos, incluyendo vientos fuertes, granizadas y descargas eléctricas frecuentes.

Mañana ingresa un frente frío

El pronosticador adelantó que durante este viernes ingresará un frente frío al territorio nacional.

Este sistema favorecerá una nueva rotación de los vientos al sector sur y dará paso a un descenso progresivo de las temperaturas, condición que se mantendría durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana, según Ayala.

¿Cómo estará el tiempo el fin de semana?

De acuerdo con el funcionario de la DMH, la inestabilidad persistirá durante el fin de semana en sectores del norte y noreste del país.

Sin embargo, para Asunción y el área metropolitana se espera una mejora gradual de las condiciones, especialmente desde el domingo, cuando disminuirían significativamente las probabilidades de lluvias.

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¿Tiene relación con el fenómeno “El Niño”?

Consultado sobre una posible vinculación entre estas lluvias y el fenómeno climático “El Niño”, Ayala aclaró que todavía no es posible establecer una relación directa.

Explicó que el eventual ingreso de dicho fenómeno se prevé recién para el último trimestre del año, entre octubre, noviembre y diciembre, por lo que las condiciones actuales responden a sistemas atmosféricos propios de esta época y no necesariamente a la influencia de dicho fenómeno.