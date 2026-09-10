Ueno Bank: “Compra uno de los bancos a punta de pistola y bajo amenazas”, denuncia Rafael Filizzola

El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP) pidió no generalizar la situación al sistema bancario y sostuvo que el caso de Ueno tiene características particulares. Como uno de los principales puntos de preocupación, mencionó los depósitos del Estado, que según sus datos alcanzan US$ 863 millones en la entidad.

“El caso Ueno es muy diferente del resto del sistema bancario. No metamos al sistema bancario en un tema que tiene una particularidad”, afirmó ayer el senador -en el espacio de oradores- en alusión a las declaraciones de sus colegas sobre el control que se debía ejercer a todos los bancos.

El legislador sostuvo que el crecimiento de Ueno coincide con la llegada al poder de Santiago Peña y cuestionó los vínculos societarios que, según señaló, existían en los orígenes de la entidad.

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“Nace en coincidencia con el momento en que Peña ganó las elecciones”, manifestó, al referirse al proceso que comenzó con Credicentro, empresa que posteriormente se convirtió en Ueno.

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Filizzola mencionó además como una “primera alerta roja” la existencia de una sociedad en Luxemburgo y cuestionó los vínculos que, según dijo, involucraban al hermano del presidente de la República, Francisco Peña Palacios.

También recordó que el expresidente de Ueno hoy ocupa la presidencia del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding, organismo encargado de supervisar al sistema financiero.

“La autoridad que tiene que controlarle a Ueno era presidente de Ueno”, afirmó, y vinculó esta situación con la eliminación de la denominada ley de puertas giratorias, que fue desterrada con la actual legislatura y gobierno de Peña.

“Uno de los bancos compra a punta de pistola”

Una de las declaraciones más fuertes de Filizzola se produjo al describir las adquisiciones realizadas durante la transformación de Credicentro en Ueno.

Según explicó, Credicentro compró una financiera y posteriormente adquirió dos bancos que atravesaban una situación complicada.

“¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir bien de una modesta casa de crédito que compra dos bancos quebrados?”, cuestionó.

“Uno de los bancos compra a punta de pistola, uno de los bancos a punta de pistola bajo amenazas”, afirmó.

Filizzola sostuvo que, a su criterio, la sucesión de hechos solamente podría explicarse por los vínculos políticos que atribuyó a algunos accionistas. “Una cuestión de tratos de privilegio”, resumió.

El patrimonio que, según Filizzola, no se veía en los papeles

El senador también cuestionó la forma en que se contabilizó un agujero de aproximadamente US$ 300 millones relacionado con una de las entidades adquiridas.

Explicó que, si bien diferir determinadas pérdidas puede ser parte de una operación financiera, en este caso cuestionó que el plazo utilizado haya sido de 20 años. “Normalmente se difiere a cinco años la contabilización. O sea que este banco empieza con un patrimonio negativo que no se ve en los papeles”, sostuvo.

Según Filizzola, detrás de esos números existían “papeles, morosidad, incobrables, títulos incobrables”.

El senador también cuestionó una supuesta flexibilización de las condiciones para que el IPS y otras entidades públicas pudieran depositar dinero en la entidad. “Flexibiliza las condiciones para que el IPS y para que otras entidades públicas puedan depositar en ese banco”, afirmó.

Ueno y los depósitos millonarios del Estado

Uno de los principales cuestionamientos del senador apunta a la cantidad de recursos públicos que, según sus datos, están depositados en Ueno. “Concentración de depósito del Estado, 863 millones de dólares de depósito del Estado”, señaló.

Filizzola afirmó que el crecimiento de los depósitos públicos en la entidad se produjo particularmente durante el actual Gobierno. “En tres años, coincidente con el gobierno de Peña”, indicó.

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El senador sostuvo, además, que podría existir una suma todavía mayor si se consideran los depósitos de otras entidades autárquicas. Según planteó, el problema no es únicamente la cantidad de dinero público concentrado, sino las condiciones bajo las cuales una entidad relativamente nueva pudo acceder a esos recursos.

El legislador de la oposición también recordó que cuando Peña asumió la presidencia, Ueno pasa a ser el segundo banco en depósitos del Estado, le cambian al superintendente de bancos por un informe negativo y le llenan de contratos públicos al Grupo Vázquez/Peña.

Mencionó además que hizo un pedido de informes sobre la banda 5G que consiguió una empresa de maletín salteña que no vale nada. “Hasta ahora no hicieron nada. Una antena no tienen y le dejaron fuera a los principales operadores del mercado”.

El banco amigo de Peña y las tarjetas de crédito

Filizzola también puso bajo la lupa la expansión de Ueno en el mercado de tarjetas de crédito. Afirmó que la entidad cuenta con aproximadamente un millón de tarjetas de crédito y sostuvo que concentra el 43% del mercado.“El 43 por ciento de las tarjetas de crédito tiene Ueno”, manifestó.

El senador aclaró que está a favor de la inclusión financiera, pero advirtió sobre los riesgos de una expansión acelerada del crédito entre personas con limitada capacidad de pago.

“Yo estoy a favor de la inclusión financiera, pero la masificación de tarjetas de crédito a personas que no pueden pagar esa deuda genera un riesgo alto”, sostuvo.

El plan cartista en el proyecto de emergencia al IPS

Otro de los puntos más polémicos de su intervención fue su referencia al proyecto de ley de emergencia para el Instituto de Previsión Social (IPS)

Filizzola afirmó que, una semana antes, aparecieron 20 artículos nuevos en el proyecto y que entre ellos se incluyó un fideicomiso cuyo supuesto beneficiario, según su interpretación, sería Ueno.

“Hace una semana aparecieron 20 artículos de la nada en un proyecto de ley de emergencia y de la nada. Aparecieron 20 artículos, entre ellos un artículo que estableció un fideicomiso. ¿Para quién es ese fideicomiso? Pero apuesto mi vida que ese fideicomiso está destinado a Ueno”, lanzó.

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El legislador también cuestionó una disposición que, según explicó, obligaría a quienes accedieran a determinados préstamos de consumo a abrir una cuenta en Ueno para recibir el dinero. Estimó que se trataría de un movimiento cercano a US$ 30 millones mensuales.

“Se decidió obligar a todos los que sacan préstamos para el consumo, que eso significa un movimiento de 30 millones de dólares al mes, que abran una cuenta en Ueno para que se deposite ahí”, afirmó.

Filizzola calculó que, aunque el dinero permaneciera solamente algunos días en las cuentas, representaría un beneficio financiero para la entidad. “30 millones de dólares al mes. Tres, cuatro o cinco días no más. ¿Cuánto cuesta eso en interés?”, cuestionó.

Filizzola pide investigar los US$ 863 millones del Estado

El senador sostuvo que los pedidos de informes sobre Ueno son necesarios para determinar qué ocurrió y establecer eventuales responsabilidades. “Acá se trata de preservar esos 863 millones de dólares”, afirmó.

También mencionó dentro de los recursos en juego los US$ 300 millones del IPS, además del dinero de los obreros y el fondo de contingencia. Para Filizzola, el caso no se limita a una discusión financiera, sino que podría tener consecuencias políticas e institucionales.

Cuestionó que desde el IPS cambiaron reglamentaciones y cambiaron otras reglamentaciones del Banco Central porque el “presidente del Banco Central era presidente de Ueno, es uno de los casos de conflicto de intereses más groseros en la historia del Paraguay. Yo no sé si en el mundo hay un caso más más grosero”.

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En otro momento de su intervención dijo que el BCP fue utilizado para perseguir a otros bancos. “Obstruyeron la fusión entre Banco Familiar y Banco Atlas desde el Banco Central. Esto yo no vi ni en dictadura. Había otro oferente para comprar a Banco Visión y obstruyeron también eso”.

En el cierre de su intervención, el senador apuntó directamente al Banco Central del Paraguay y sostuvo que deben determinarse las responsabilidades de sus autoridades. “Acá hay responsabilidades y la principal responsabilidad es el directorio del Banco Central”, afirmó.

El senador opositor cuestionó la continuidad del titular del BCP: “El presidente del Banco Central Carlos Carvallo Spalding no puede seguir siendo el presidente”.

“El presidente del Banco Central no puede seguir un día más. Nosotros no podemos salir de este problema. Nos vamos a tener confianza. Vamos a llamar al banco, que vamos a hablar con el expresidente de Ueno ¿sobre Ueno?“, dijo sobre el pedido que había hecho la senadora Lilian Samaniego (ANR, disidente) a la presidencia del Senado sobre la posibilidad de convocar al titular del BCP.

Filizzola pidió también revisar la actuación de otros directivos del organismo y cerró calificando el caso como un supuesto “escándalo financiero, político y de corrupción”.

“Hay que mirar también otros directivos que hicieron y qué responsabilidad tienen en este escándalo financiero, político y de corrupción que nos expone a una pérdida de casi un millón de dólares de recursos del Estado”, concluyó.