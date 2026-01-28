El trofeo de la Copa del Mundo recorrerá México antes de la inauguración

"El tour de la Copa FIFA tendrá un recorrido por México. En la capital la tendremos a principios de junio. La vamos a exhibir en un espacio público para que la mayoría de la población pueda estar en contacto con ella", afirmó Brugada.

La jefa de gobierno hizo el anunció del recorrido del trofeo que recorrerá Guadalajara y Monterrey, que también serán sedes del evento, y viajará por León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Puebla y Mérida, en donde hará una parada especial en las ruinas de Chichén Itzá.

Brugada recordó que la capital mexicana ha albergado las ediciones del Mundial de 1970, en la que la selección de Brasil de Pelé se coronó en el Estadio Azteca, recinto que también vio el triunfo de la Argentina de Diego Armando Maradona en 1986.

"La ciudad ha sido escenario de grandes momentos mundialistas. Aquí Pelé y Maradona hicieron historia, la gente lo recuerda y se emociona con ese sentimiento que crece al saber que volveremos a ser sede. Queremos que la Ciudad de México sea la mejor sede mundialista", concluyó la gobernante.

En la conferencia de prensa también estuvo presente Jürgen Mainka, director general de la FIFA en México, quien destacó la ilusión que provocará en los aficionados poder estar cerca del galardón que se entrega al campeón del mundo.

"Faltan 134 días para que ruede el balón y la emoción comienza ahora con el trofeo de la Copa del Mundo. El tour es una antesala vibrante, una oportunidad única que acerca el sueño mundialista a la gente", señaló Mainka.

El recorrido de la Copa del Mundo iniciará el próximo 28 de febrero en la ciudad de Guadalajara y concluirá con su estancia del 5 al 8 de junio en la ciudad de México.

La inauguración del Mundial 2026, del que también son sedes Estados Unidos y Canadá, se realizará en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio con el partido entre la selección de México y Sudáfrica.