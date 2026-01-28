El Valencia ficha al defensa portugués Pedro Gomes que alternará filial y primer equipo

Gomes, de 23 años, fue formado en las canteras del Amora, Sporting Clube de Portugal y Boavista, llegando a disputar más de veinte partidos en la máxima categoría del fútbol portugués el pasado curso con el conjunto portuense. Al ser un jugador sub-23, podría alternar filial y primer equipo.

“Puedo jugar de central y de lateral derecho, soy rápido, soy fuerte, fuerte en los duelos. Soy muy trabajador y un jugador siempre serio y básicamente eso, intento estar siempre concentrado y poder ayudar al equipo” indica.

En el comunicado oficial, la entidad destaca “su potencia física, concentración y capacidad de adaptación a varias posiciones”, mientras que el futbolista destaca sobre sí mismo que es “rápido, fuerte y fuerte en los duelos”.

“Soy muy trabajador y un jugador siempre serio, intento estar siempre concentrado y poder ayudar al equipo. El Valencia CF es un gran club y estoy muy feliz de estar aquí. Es un club grande de España, siempre ha formado grandes jugadores, así que estoy muy contento” indicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La incorporación de Gomes es la segunda del Valencia Mestalla de Miguel Ángel Angulo en este mercado de invierno después del fichaje del central internacional absoluto con Kenia de 19 años Amos Wanjala.