Ernesto Valverde se guarda de inico a Berenguer; Rui Borges con 3 cambios respecto al PSG

El técnico rojiblanco, con el equipo plagado de bajas, se decanta además por Alejandro Rego en vez de Mikel Vesga para suplir al sancionado Mikel Jauregizar, por Andoni Gorosabel y Adama Boiro en lugar de Jesús Areso e Iñigo Lekue en los laterales y sitúa al zurdo Unai Gómez por la derecha en ataque.

Así, el conjunto vasco, sin los Williams, Vivián y Laporte, entre otros, arranca la búsqueda de una plaza en el 'play-off' con Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Yuri, Adama; Galarreta, Rego; Unai Gómez, Sancet, Robert Navarro; y Guruzeta.

Por su parte, Rui Borges, en su caso para evitarse esa ronda intermedia, introduce tres cambios respecto al equipo que ganó al semana pasada al PSG, dando entrada al marfileño Ousmane Diomande por el brasileño Matheus Reis, al danés Morten Hjulmand por el japonés Hidemasa Morita y a Daniel Bragança por Ricardo Mangas.

Además, el uruguayo Maximiliano Araujo, como el sábado ante el Arouca en la liga portuguesa, retrasa su posición al lateral izquierdo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Así, el Sporting sale con Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inázio, Araujo; Hjulmand, Simões; Catamo, Bragança, Trincão; y Luis Suárez.