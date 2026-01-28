LaLiga gratifica con 50 euros por denuncia en su lucha anti piratería

LaLiga continúa su lucha contra las emisiones ilegales de fútbol en establecimientos HORECA -mercado de la hostelería que incluye hoteles, restaurantes y cafeterías- impulsando su Canal de Denuncias, "una herramienta fácil, segura y confidencial que permite a cualquier ciudadano colaborar activamente en la detección de establecimientos del sector HORECA que emiten contenidos de forma fraudulenta".

El objetivo de LaLiga proteger a los establecimientos que emiten fútbol de forma legal y facilitar la colaboración ciudadana en la defensa de los derechos audiovisuales, poniendo a disposición de los usuarios un canal accesible desde el móvil y operativo en cualquier momento.

Para identificar una emisión ilegal de fútbol en un bar, LaLiga explica que "detectar una posible emisión ilegal es sencillo y puede hacerse en cuestión de segundos". Una pauta clara y visual para cualquier aficionado es mirar a la esquina de la pantalla del televisor. "Si durante la retransmisión no ves una B en caso de un bar o una A en caso de una casa de apuestas, ese establecimiento no está autorizado y la emisión es ilegal", argumenta LaLiga. Si no aparece ninguna letra, el bar podría estar emitiendo una señal ilegal.

"En caso de detectar una posible irregularidad, cualquier persona puede acceder a www.laligabares.com/denuncias, completar un breve formulario y adjuntar imágenes que permitan comprobar la emisión. El proceso es rápido, intuitivo y confidencial", subrayan desde LaLiga.

La gratificación de 50 euros se concede únicamente en aquellos casos en los que la denuncia resulta efectiva tras el proceso de validación, como parte de una política de agradecimiento regulada y transparente.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, subraya que "la piratería perjudica a todo el ecosistema del fútbol y, especialmente, a los bares, restaurantes y casas de apuestas que cumplen con la legalidad. Queremos que cualquier persona sepa identificar una emisión ilegal y tenga claro que puede avisarnos de forma sencilla, segura y confidencial. La colaboración ciudadana es una herramienta clave en esta lucha, y también queremos reconocerla".