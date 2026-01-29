Champions: Sorteo sobre aviso para Real Madrid, Atlético, Inter y PSG

Destinados a ello por sus propios fallos en esta fase liga, sobre todo en la última jornada los dos equipos españoles y el vigente campeón de la Champions, la certeza de la vuelta como local, pero sobre todo de las posibilidades que le pueden caer en suerte, aligeran el peso de la decepción y del desgaste de una eliminatoria intermedia que los expone, con dos partidos en el margen de una semana: del 17/18 al 24/25 de febrero.

Si juegan el martes la ida, la vuelta será el miércoles o viceversa, según informa la propia UEFA. Es el camino al que se han obligado el Real Madrid, por su derrota por 4-2 en Lisboa; el Atlético, por su falta de pegada y su revés por 1-2 en el Metropolitano con el Bodo/Glimt; el PSG y el Newcastle, por el empate entre sí en el Parque de los Príncipes; o el Inter, por sus errores precedentes pese a su última victoria.

Todos pretendían la vía directa a los octavos de final, sin pasos intermedios, como al que se han visto abocados ahora.

* Ya esperan en octavos de final: Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El sorteo de Playoffs

-Emparejamientos:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

1) Mónaco/Qarabag - París SG/Newcastle

2) Club Brujas/Galatasaray - Juventus/Atl. Madrid

3) Bodo Glimt/Benfica - Real Madrid/Inter

4) Dortmund/Olympiacos - Atalanta/Leverkusen

5) Qarabag/Mónaco - Newcastle/París SG

6) Galatasaray/Club Brujas-Atl. Madrid/Juventus

7) Benfica/Bodo Glimt - Inter/Real Madrid

8) Olympiacos/Dortmund - Leverkusen/Atalanta

-Octavos de final:

Ganador Eliminatoria 1 vs. Barcelona o Chelsea

Eliminatoria 2 vs. Liverpool o Tottenham

Eliminatoria 3 vs. Sporting o Manchester City

Eliminatoria 4 vs. Arsenal o Bayern

Eliminatoria 5 vs. Chelsea o Barcelona

Eliminatoria 6 vs. Tottenham o Liverpool

Eliminatoria 7 vs. Manchester City o Sporting

Eliminatoria 8 vs. Bayern Múnich o Arsenal. EFE