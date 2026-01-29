Romagnoli no se entrena para forzar su salida del Lazio y jugar en Catar

El central, de 31 años, indiscutible para Maurizio Sarri, no se entrenó en las últimas sesiones previstas del combinado intentando forzar una salida que parecía clara.

Romagnoli, de hecho, se despidió de la afición tras el partido de Serie A ante el Lecce (0-0), disputado el sábado 24 de enero.

El Lazio, sin embargo, emitió un comunicado el 25 de enero para dejar clara su postura.

"El Lazio reitera que Alessio Romagnoli nunca ha sido incluido en el mercado de fichajes y anuncia que el defensa seguirá siendo jugador del Lazio", aseguró.

"A pesar de varias peticiones recibidas en las últimas semanas, el club sigue decidido a retener a un jugador considerado clave en el proyecto deportivo por sus cualidades técnicas, humanas y de liderazgo dentro del equipo", añadió.

Desde que se emitiera ese comunicado, el futbolista no ha vuelto a entrenarse y será baja ante el Génova, en el duelo de Serie A de este viernes, a la espera de que se resuelva su situación, con el cierre del mercado fijado para el próximo lunes 2 de enero.