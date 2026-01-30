El meta croata Dominik Livakovic deja el Girona y toma rumbo al Dinamo de Zagreb

Livakovic, de 31 años, recaló en Montilivi en el último día de mercado para fortalecer la portería de un equipo que había empezado muy mal la temporada, pero Míchel Sánchez siguió apostando por el argentino Paulo Gazzaniga y, a las pocas semanas, el portero croata ya le comunicó que no quería jugar como rojiblanco y que quería salir del equipo en enero.

El técnico madrileño hizo pública la situación en diciembre, después de semanas de rumores.

Livakovic ya había jugado dos partidos con el Fenerbahçe antes de salir cedido a Montilivi y, en caso de disputar un solo minuto oficial con el Girona, ya no podría salir a un tercer equipo en invierno porque un jugador no puede jugar en tres clubes diferentes en una misma temporada.

En el partido de la primera ronda de la Copa del Rey el meta fue baja por unas sospechosas molestias y en la eliminatoria de la segunda ronda tuvo que jugar Gazzaniga porque el tercer portero, el joven ucraniano Vladyslav Krapyvtsov, estaba lesionado.

El club catalán le dio una semana de permiso al volver de Navidades para acabar de cerrar su salida, pero la situación se ha alargado hasta este viernes.

Livakovic ya no entró en la convocatoria del partido del lunes con el Getafe (1-1) porque el Girona ya había concretado la llegada como cedido del portero del Barcelona Marc-André ter Stegen, que sí se ha hecho con la titularidad nada más llegar.