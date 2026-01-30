El Valencia puntuó en siete de sus diez últimas visitas al Betis

En el último decenio, los béticos doblegaron al Valencia en el Benito Villamarín en la temporada 19/20 (2-1, con remontada mediante Joaquín y Canales al gol de Maxi Gómez); en la 21-22, cuando lo golearon por 4-1 con tantos de Borja Iglesias (2), Juanmi, Pezzella y el visitante Gabriel Paulista; y en la 23/24, con un 3-0 rubricado por Assane Diao, Marc Roca y Abde.

La mitad de los enfrentamientos de este periodo, cinco, terminaron en empate, incluido el 1-1 que cerró la pasada Liga, un encuentro en el que Antony adelantó a los verdiblancos e igualó la contienda Rafa Mir.

Los dos triunfos del Valencia en el último decenio fueron un 1-2 en la temporada 18/19, con gol de Lo Celso y doblete de Guedes, y el espectacular 3-6 de la campaña anterior, el encuentro de Primera con más goles en la historia del Benito Villamarín, en el que marcaron para el Betis Campbell, Sanabria y Tello e hicieron los tantos del Valencia Kondogbia, Guedes, Rodrigo, Zaza, Santi Mina y Andreas Pereira.