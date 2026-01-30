Grealish se puede perder lo que resta de temporada

Grealish está cedido esta temporada en el Everton después de que el Manchester City no le pudiera garantizar jugar con regularidad. El extremo inglés ha disputado 22 partidos con los 'Toffees' y ha marcado dos goles y seis asistencias.

Esta lesión, que en principio le iba a tener varios meses de baja, podría acabar con su temporada y a la vez con las esperanzas de estar en la Copa del Mundo con Inglaterra.

"Creemos que Jack va a necesitar probablemente operarse", dijo David Moyes, técnico del Everton en rueda de prensa. "No lo tenemos completamente confirmado, pero es probable que no juegue en lo que resta de temporada".

Así pueden acabar las opciones del extremo inglés de estar en el Mundial, después de no ser convocado a la pasada Eurocopa por decisión de Gareth Southgate. Pese a esto, fue a las dos últimas listas de Thomas Tuchel, sumando tres titularidades, pero ahora corre peligro grave de que el alemán, debido a esta lesión, no le tenga en cuenta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy