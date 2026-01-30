La UEFA multa con 50.000 euros al Genk por "disturbios" de sus seguidores en Utrecht

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA multó este viernes al Genk con 50.000 euros y lo sancionó con la prohibición de vender entradas a sus aficionados en el próximo partido como visitante en competiciones europeas "por disturbios en la multitud, daños y lanzamiento de objetos" en el encuentro de la penúltima jornada de la Liga Europa contra el Utrecht en la ciudad neerlandesa.