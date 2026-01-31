Bareiro anota para Fortaleza y Caballero se va al Portsmouth

Adam Bareiro marcó este sábado por segunda fecha consecutiva para el equipo de Fortaleza, en el empate 1-1 ante el Iguatu FC, en partido de la 2ª fecha del Grupo C del campeonato Cearense, uno de las competencias estaduales del fútbol brasileño.

El ariete paraguayo de 29 años anotó desde el punto penal en el minuto 32 para establecer la igualdad. Bareiro, que en la jornada anterior también había anotado desde los doce pasos ante Floresta EC (1-0), suma dos goles en el torneo y su equipo lidera el Grupo C con cuatro unidades.

Gustavo Caballero, al Inglaterra

Gustavo Caballero, delantero paraguayo del Santos FC, fue cedido al Portsmouth, equipo que compite actualmente en la Championship, el torneo de la segunda división de Inglaterra.

El atacante paraguayo de 24 años y ex Nacional, se va préstamo por 6 meses y con una opción de compra de seis millones de dólares, según informes de la prensa brasileña.

Para que se vaya a Inglaterra, Caballero tuvo que extender su contrato con el Santos FC hasta julio de 2027.