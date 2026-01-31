Carvajal, en busca de un rol perdido

Condicionado por las secuelas de una grave lesión de rodilla, desde que se recuperó de la artroscopia a la que se sometió a finales de octubre, en tres meses apenas ha disputado 27 minutos.

Ni la lesión muscular de Trent Alexander-Arnold, que, por segunda vez en la temporada, dejaba al Real Madrid durante un periodo sin sus dos laterales derechos puros, ha impulsado el regreso de Carvajal.

El capitán entra en las convocatorias desde el 4 de enero, pero su última titularidad se remonta al 27 de septiembre y en 2026 tan solo ha jugado 13 minutos ante el Albacete y 14 frente al Mónaco.

"Con Carvajal mi objetivo principal es que pueda tener continuidad e ir seguramente un poco más despacio de lo que debería ir yo", confesó Álvaro Arbeloa dando a entender que su intención era dar más minutos al capitán pero su estado físico no lo ha permitido.

"Mi objetivo principal es que pueda tener continuidad en los entrenamientos, que pueda ir sumando minutos, que no recaiga de lesión, porque con todos los jugadores que vuelven de lesión me gusta ir poquito a poco, con paciencia, sabiendo que la exigencia es máxima en cada partido que estamos jugando", añadió, sin desvelar si Carvajal puede ser una de las novedades de su equipo titular ante el Rayo Vallecano o si tendrá más carga de minutos entrando en la segunda parte.

La carrera de Carvajal sufrió un varapalo el 5 de octubre de 2024 cuando, ante el Villarreal, en una acción intrascendente en el tiempo añadido con el encuentro decidido, en un intento de despeje, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, rotura del ligamento colateral externo y rotura del tendón poplíteo en la rodilla derecha.

Tras nueve meses de baja regresó de forma circunstancial en el último partido del Real Madrid en el Mundial de Clubes, en julio ante el PSG cuando ya era goleado, y este curso sufrió una lesión muscular y tras el primer clásico se tuvo que someter a una artroscopia por la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha.

"Le veo cada día mejor, con buenas sensaciones en los entrenamientos, cada vez completando entrenamientos más exigentes y sabiendo que necesitamos un poquito de tiempo para ver a Carvajal en su mejor nivel", destacó Arbeloa, que de momento sólo ha dado 27 minutos a su jugador este año sin que pueda ganar ritmo de competición para recuperar el puesto y devolver a Fede Valverde al centro del campo.