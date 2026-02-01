Fútbol Internacional
Mbappé sube a 22 goles y aumenta su ventaja

Madrid, 1 feb (EFE).- Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, marcó este domingo de penalti el gol de la victoria contra el Rayo Vallecano, sumó su gol número 22 en esta campaña de LaLiga EA Sports y aumentó a ocho su diferencia sobre Vedaq Muriqi, segundo.

También anotaron esta jornada Ferran Torres, con 12 dianas con el Barcelona; Ante Budimir, con Osasuna y ya por los diez tantos; Lamine Yamal, también del club azulgrana, con nueve aciertos, y Vinicius, que logró su sexto gol de la temporada en LaLiga con el equipo blanco.

- Con 22 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

- Con 14 goles: Muriqi (KOS) (3p) (Mallorca).

- Con 10 goles: Budimir (CRO) (3p) (Osasuna).

- Con 9 goles: Lewandowski (POL) (1p) y Lamine Yamal (1p) (Barcelona).

- Con 8 goles: Raphinha (BRA) (1p) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Borja Iglesias (2p) (Celta); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad); Moleiro (Villarreal).

- Con 7 goles: Sorloth (NOR) y Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Vanat (UKR) (2p) (Girona); De Frutos (Rayo Vallecano); Hugo Duro (Valencia); Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 6 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo (Barcelona); Rafa Mir (Elche); Pere Milla (Espanyol); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Vinicius (BRA) (1p) (Real Madrid); Guedes (POR) (Real Sociedad); Akor Adams (NGR) (1p) (Sevilla).

- Con 5 goles: Lucas Boyé (ARG) (1p) (Alavés); Antony (BRA) y Fornals (Betis); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Brais Méndez (1p) (Real Sociedad); Buchanan (CAN), y Mikautadze (GEO) (Villarreal).

- Con 4 goles: Toni Martínez y Carlos Vicente (3p) (Alavés); Nico Williams (1p) y Robert Navarro (Athletic); Fermín y Rashford (ING) (Barcelona); Ez Abde (MAR) y Ruibal (Betis); André da Silva (POR), Germán Valera (Elche); Carlos Romero y Roberto (1p) (Espanyol); Borja Mayoral (Getafe); Tsygankov (UKR) (Girona); Iván Romero (Levante); Víctor Muñoz (Osasuna); Bellingham (ING) (Real Madrid).

- Con 3 goles: Almada (ARG) (Atlético de Madrid); Swedberg (SUE) (Celta); Kike García (1p) (Espanyol); Arambarri (URU) y Liso (Getafe); Stuani (URU) (2p) y Ounahi (MAR) lo(Girona); Samu Costa (POR) (Mallorca); Raúl García de Haro (Osasuna); Viñas (1p) (Oviedo); Álvaro García (Rayo Vallecano); Gonzalo y Güler (TUR) (Real Madrid); Barrenetxea (Real Sociedad); Isaac y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED) y Diego López (Valencia).

- Con 2 goles: Guruzeta, Berenguer (Athletic); Giuliano Simeone (ARG), Álex Baena, Gallagher (ING) y Koke (Atlético de Madrid); Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Lo Celso (ARG) (Betis); Ferran Jutglá, El Abdellaoui (MAR), Hugo Álvarez, Pablo Durán, Carreira, Javi Rueda y Aspas (1p) (Celta); Febas y Martim Neto (POR) (Elche); Puado (1p), Cabrera (URU) (Espanyol); Mario Martín (Getafe); Dela (1p) (Levante); Rubén García y Catena (Osasuna); Reina, Ilyas Chaira y Rondón (VEN) (Oviedo); Isi (2p) (Rayo Vallecano); Asencio (Real Madrid); Carlos Soler y Take Kubo (JPN) (Real Sociedad); Djibril Sow (SUI), Peque y Alexis Sánchez (CHI) (1p) (Sevilla); Pepelu (1p) y Luis Rioja (Valencia); Pepé (CIV), Pape Gueye (SEN), Comesaña, Oluwaseyi (CAN) y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Antonio Blanco, Guevara y Pablo Ibáñez (Alavés); Sancet (1p), Unai Gómez, Maroan, Galarreta, Paredes, Jaureguizar, Iñaki Williams (1p) y Rego (Athletic); Barrios, Nico González (ARG) y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García y Koundé (FRA) (Barcelona); Diego Llorente, Bartra, Bakambu (CGO), Valentín Gómez (ARG), Chimy Ávila (ARG) y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald, Diang, Adam y Héctor Fort (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Terrats y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR), Juanmi, Iglesias y Luis Vázquez (ARG) (Getafe); Joel Roca, Arnau, Witsel (BEL) y Vitor Reis (BRA) (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Espí, Carlos Álvarez, Losada, Matturro (URU), Iker Losada y Pablo Martínez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Mascarell, Manu Morlanes y Pablo Maffeo (ARG) (Mallorca); Iker Benito, Bretones, Osambela y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Ilic (SRB) y Carmo (Oviedo); Fran Pérez, Alemao (BRA), Pep Chavarría, 'Pacha' Espino (URU), Mendy (SEN) y Pathé Ciss (SEN) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Fran García, Carreras, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Huijsen y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Oskarsson (ISL), Odriozola, Aramburu y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Alfon, Gudelj (SRB), Batista Mendy (FRA) y Carmona (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán, Ramazani (BEL) y Comert (TUR) (Valencia); Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche); Copete (Valencia, contra Espanyol); Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano, contra Osasuna); David López (Mallorca, contra Atlético de Madrid).