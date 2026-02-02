Caballero es presentado en Portsmouth y Cuenca se va al Burgos

El Portsmouth FC de Inglaterra presentó ayer como nuevo jugador al delantero paraguayo Gustavo Caballero, quien llega al club de la Segunda División del fútbol inglés a préstamo desde el Santos de Brasil hasta el final de la temporada.

“Gustavo era un jugador al que estábamos siguiendo en el verano, pero al final se fue al Santos. Estamos encantados de poder traerlo aquí ahora”, dijo John Mousinho, el técnico del Pompey, sobre el ofensivo paraguayo de 24 años.

“Es un extremo muy rápido que tiene la habilidad de hacer que la gente se levante de los asientos, así que estamos emocionados de tenerlo aquí ahora”.

El Portsmouth está 20° en la Championship, la categoría inferior inmediata a la Premier League. El sábado golearon 3-0 al West Bromwich y su próximo partido será este martes (16:45) ante el Ipswich Town.

Hugo Cuenca, al Burgos

Huego Cuenca se va del Genoa de la Serie A de Italia al Burgos de la Segunda División de España, donde el juvenil talentoso espera disputar muchos partidos para estar a la consideración del seleccionador albirrojo Gustavo Alfaro, con miras al Mundial 2026.

Cuenca, de 21 años, llega al fútbol español a préstamo hasta junio y con una opción de compra desde Genoa.