El Crystal Palace ficha a Strand Larsen por 50 millones de euros

La operación se ha sellado tras la aceptación por parte de los Wolves, que son colistas de la Premier con apenas ocho puntos en 24 partidos, de una oferta por una cantidad fija cercana a los 50 millones de euros más variables, lo que supone la mayor inversión de la historia del Crystal Palace, que busca consolidarse en la zona media-alta de la Premier League.

El delantero, de 25 años e internacional con Noruega, solo ha anotado un tanto en la Premier League esta temporada, por los catorce que marcó la pasada campaña. Ha firmado un contrato de cuatro años y medio con el equipo londinense.

Previamente, militó en el Celta de Vigo durante dos temporadas, la última con un rendimiento notable, marcando 13 goles y dando 3 asistencias, y ganándose el cariño de la afición.

La llegada de Strand Larsen al Palace deja en el limbo la salida de Jean-Philippe Mateta, que lo tenía hecho con el Milan por 35 millones hasta que el club italiano se ha echado para atrás tras no pasar el francés la revisión médica.

